X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যার ঘটনায় ডিইউজের উদ্বেগ ও প্রতিবাদ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ আগস্ট ২০২৫, ০০:১৭আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ০০:১৭
গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যার ঘটনায় ডিইউজের উদ্বেগ ও প্রতিবাদ

গাজীপুরে সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) এক বিবৃতিতে সংগঠনের সভাপতি সাজ্জাদ আলম খান তপু এবং সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসেন নির্মম এই হত্যার নিন্দা জানিয়ে বলেন, ‘প্রকাশ্য দিবালোকে একজন সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় পুরো দেশবাসী হতবাক। একটি সভ্য রাষ্ট্রে এমন হত্যাকাণ্ড কোনোভাবেই কাম্য নয়।’

হত্যাকাণ্ডের ২৪ ঘণ্টা পরও খুনিদের আইনের আওতায় আনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে সাংবাদিক নেতারা বলেন, ‘এই ঘটনা সাংবাদিকদের নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি করেছে। এ ঘটনার পর থেকে গোটা সাংবাদিক সমাজ নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত এবং চরমভাবে উদ্বিগ্ন।’

নেতৃবৃন্দ বলেন, ‘স্বাধীন সাংবাদিকতা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে খুনিদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক সাজা নিশ্চিত করতে হবে।’

পাশাপাশি সারা দেশের সাংবাদিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানান নেতৃবৃন্দ।

বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ৮টার দিকে গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তায় মসজিদ মার্কেটের সামনে হত্যার শিকার হন সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন (৩৮)। যিনি দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার গাজীপুর প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহের ফুলবাড়ি উপজেলার ভাটিপাড়া গ্রামের হাসান জামালের ছেলে। তুহিন পরিবার নিয়ে চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় বসবাস করতেন।

/এমএএ/
বিষয়:
রাজধানীসাংবাদিকসাংবাদিক হত্যাডিইউজে
সম্পর্কিত
সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে জবিসাসের মানববন্ধন
গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যার ঘটনায় দ্রুত বিচার দাবি আরআরটির
সাংবাদিক তুহিন হত্যার ঘটনায় আটক ৫: বাসন থানা ওসি
সর্বশেষ খবর
এবার টরন্টো সফরে ‘আলী’
এবার টরন্টো সফরে ‘আলী’
বৈদেশিক সম্পর্কে কতদূর অগ্রসর হলো বাংলাদেশ
বৈদেশিক সম্পর্কে কতদূর অগ্রসর হলো বাংলাদেশ
রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক উন্নয়নে খুশি চীন: পুতিনকে শি জিনপিং
রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক উন্নয়নে খুশি চীন: পুতিনকে শি জিনপিং
মোবাইল ব্যালেন্স দিয়ে রোমিং প্যাক কেনার সুবিধা আনলো গ্রামীণফোন
মোবাইল ব্যালেন্স দিয়ে রোমিং প্যাক কেনার সুবিধা আনলো গ্রামীণফোন
সর্বাধিক পঠিত
থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
বিপ্লব বিজয়ের বারো মাসথোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার, ডজনে ডিমের দাম বেড়েছে ৩০ টাকা
লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার, ডজনে ডিমের দাম বেড়েছে ৩০ টাকা
আইসিইউতে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, জামিন চেয়ে প্রধান উপদেষ্টার কাছে আবেদন  
আইসিইউতে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, জামিন চেয়ে প্রধান উপদেষ্টার কাছে আবেদন  
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media