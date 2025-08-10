X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

স্টেশনে ফোন হারিয়ে চীনা নাগরিকের আকুতি ও কান্নাকাটির দৃশ্য ভাইরাল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১০ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৫৩আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৫৩
আকুতি ও কান্নাকাটি সেই চীনা নাগরিক

রাজধানীর বিমানবন্দর রেলস্টেশনে এক চীনা নাগরিকের আর্তনাদ ও কান্নাকাটির একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। অভিযোগ উঠেছে, ওই ব্যক্তির মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের। শনিবার (৯ আগস্ট) এ ঘটনা ঘটেছে। 

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিওতে দেখা যায়, বিদেশি ওই ব্যক্তি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে হাঁটু গেড়ে বসে ট্রেনের ছাদে থাকা কিছু মানুষের উদ্দেশে কিছু একটা বলছেন। এসময় তার আশেপাশে অনেক মানুষ দেখা যায়। এদিকে ওই ভিডিওতে নেটিজেনরা বিভিন্ন রকমের মন্তব্য করেছেন। অনেকে মোবাইলটি উদ্ধারে পুলিশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে রবিবার (১০ আগস্ট) ঢাকা রেলওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জয়নাল আবেদীন জানান, চীনা ওই  নাগরিক বিভিন্ন সময় ট্রেনের ছাদে চলাচল করে ভ্লগের কাজ করতেন। যদিও তাকে বিভিন্ন সময় এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এরই মধ্যে শনিবার তিনি ট্রেনের ছাদে চড়ে দৃশ্য ধারণের সময় মোবাইল ফোন হারান। পরে তিনি ট্রেনের নিচে নেমে মোবাইল ফোন ফিরিয়ে দেওয়ার আকুতি জানান। ওই দৃশ্যটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়।

ওসি আরও জানান, আমরা সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চোরকে শনাক্তের চেষ্টা করছি। তবে ওই চীনা নাগরিক কোনও অভিযোগ না করায় তার সঙ্গে যোগাযোগ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ভুক্তভোগী ব্যক্তি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলে কাজ সহজ হতো বলে জানান তিনি।

/কেএইচ/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীপুলিশছিনতাই
সম্পর্কিত
হারুন-বিপ্লবসহ পলাতক ৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার
৯ পুলিশ কর্মকর্তাকে অবসরে পাঠালো সরকার
চকবাজারে বালতির পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
আমি 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ': দ্য গার্ডিয়ানকে টিউলিপ
আমি 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ': দ্য গার্ডিয়ানকে টিউলিপ
প্রধান উপদেষ্টার মালয়েশিয়া সফরে শ্রমবাজারের সংকট কাটবে?  
প্রধান উপদেষ্টার মালয়েশিয়া সফরে শ্রমবাজারের সংকট কাটবে?  
বিএনপির সম্মেলনে গান গাইলেন পলকের ভগ্নিপতি, নেতাকর্মীদের ক্ষোভ
বিএনপির সম্মেলনে গান গাইলেন পলকের ভগ্নিপতি, নেতাকর্মীদের ক্ষোভ
বিগত ৩ নির্বাচনের জরুরি তথ্য চেয়ে ইসিতে চিঠি নির্বাচন তদন্ত কমিশনের
বিগত ৩ নির্বাচনের জরুরি তথ্য চেয়ে ইসিতে চিঠি নির্বাচন তদন্ত কমিশনের
সর্বাধিক পঠিত
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
সমাজ থেকে খারাপ লোক সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে সেই চালককে গলা কেটে হত্যা
প্রাইভেটকারের পাশে গলাকাটা লাশ, আদালতে জবানবন্দি যাত্রীরসমাজ থেকে খারাপ লোক সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে সেই চালককে গলা কেটে হত্যা
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে সরকারি কার্যালয়কে ‘শহীদ মীর মুগ্ধ হল’ ঘোষণা
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে সরকারি কার্যালয়কে ‘শহীদ মীর মুগ্ধ হল’ ঘোষণা
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media