মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
সড়ক থেকে সরে দাঁড়ালেন জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস কর্মীরা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৯আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৯
জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস কর্মীরা

সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করেছেন জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালসের কর্মীরা। বকেয়া বেতনের দাবিতে মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুর ১২টা থেকে রাজধানীর শ্যামলীর রিং রোড অবরোধ করে রেখেছিলেন তারা। দেড় ঘণ্টা পর বেলা দেড়টার দিকে আন্দোলনকারীরা অবরোধ তুলে নেন। এতে যানচলাচল স্বাভাবিক হয়।

এদিন দুপুরে আদাবর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আব্দুল মালেক এ তথ্য নিশ্চিত করেন। 

সেসময় ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে শ্যামলী ও আশপাশ এলাকায় দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হওয়ায় ভোগান্তিতে পড়ে মানুষ। 

এর আগে দুপুর ১২টার পর সড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন আন্দোলনকারীরা।

/কেএইচ/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীআন্দোলনঅবরোধ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
