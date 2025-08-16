X
শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
ধানমন্ডি ৩২ ও বাংলামোটরে ককটেল বিস্ফোরণ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ আগস্ট ২০২৫, ০১:৩৬আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০১:৫৫
রাসেল স্কয়ার মোড়ে তাজরিন ফার্মেসির সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে

১৫ আগস্ট ঘিরে দিনভর উত্তেজনার রাতে ধানমন্ডি ৩২-এর পাশে রাসেল স্কয়ার ও বাংলামোটর মোড়ে পৃথক ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে ৩২ নম্বরসংলগ্ন রাসেল স্কয়ার মোড়ে তাজরিন ফার্মেসির সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। পরে কলাবাগান থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বিস্ফোরিত ককটেলের অংশবিশেষ কুড়িয়ে নেয়। তবে এ ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার বা আটক করা হয়নি। বাস কাউন্টারগুলোর সামনে এই ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন পুলিশের রমনা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম। এদিকে কলাবাগান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফজলে আশিশ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘রাত ১০টার দিকে রাসেল স্কয়ার মোড়ের পাশেই তাজরিন ফার্মেসির সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। পরে আমরা খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যাই। এ ঘটনায় এখনও কাউকে আটক করা যায়নি। বিষয়টি নিয়ে আমরা তদন্ত করছি।’

এদিকে একই দিন দিবাগত রাত পৌনে ১২টার দিকে বাংলামোটর মোড়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কার্যালয়ের সামনে আরেকটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ বলছে, শুক্রবার দিবাগত রাত ১১টা ৪৬ মিনিটের দিকে এনসিপির কার্যালয়স্থল রূপান্তর সেন্টারের সামনে সড়কে একটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তবে এঘটনায় হতাহতের কোনও তথ্য জানাতে পারেনি পুলিশ।

এসব তথ্য নিশ্চিত করেন রামনা থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) অরুক তালুকদার। তিনি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আমরা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি বাংলামোটর মোড়ে রাত পৌনে ১টার দিকে একটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তবে বিস্তারিত তথ্য নেই। আমাদের অফিসাররা কাজ করছেন।’

/এবি/কেএইচটি/
বিষয়:
রাজধানীবিস্ফোরণককটেল৩২ নম্বরধানমন্ডি
