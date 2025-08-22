X
শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাবেক এডিসি শচীন মৌলিক কারাগারে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২২ আগস্ট ২০২৫, ২৩:০৮আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ২৩:০৮
শচীন মৌলিক

জুলাই আন্দোলন চলাকালে মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় গ্রেফতার রমনা ট্রাফিক বিভাগের সাবেক অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) শচীন মৌলিককে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। 

শুক্রবার (২২ আগস্ট) শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহর আদালত এই আদেশ দেন।

ডিএমপির প্রসিকিউশন বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার তারেক জুবায়ের এই তথ্য জানান। 

এ দিন তাকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন  আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার তদন্তকারী কর্মকর্তা মুহাম্মদ আলমগীর সরকার। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। 

আটক রাখার আবেদনে বলা হয়, ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট তেজগাঁও থানাধীন ফার্মগেটে কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউতে বাবুল টাওয়ার ও আনন্দ সিনেমা হলের পূর্ব পাশে ফুটওভার ব্রিজের নিচে পাকা রাস্তার ওপর ও কারওয়ান পর্যন্ত এবং আশপাশের এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিরীহ ছাত্র-জনতার ওপর শচীন মৌলিক মরণাস্ত্র ব্যবহার করে মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে সম্পৃক্ত মর্মে প্রাথমিকভাবে তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। যা ধারায় মানবতা বিরোধী অপরাধ।

এর আগে ২১ আগস্ট খাগড়াছড়ির মহালছড়ি থেকে ডিবি পুলিশের সদস্যরা শচীন মৌলিককে গ্রেফতার করে। শচীন মৌলিক খাগড়াছড়ির মহালছড়ি-৬ এপিবিএনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন।

/এনএইচ/এফআর/
বিষয়:
পুলিশগ্রেফতারকারাগারঅপরাধ
সম্পর্কিত
অভিজিৎ হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ফারাবী জামিনে মুক্ত
প্রস্তুতি নিয়েও করা যায়নি জাতীয় সংখ্যালঘু সম্মেলন
পুলিশের বিশেষ অভিযানে একদিনে গ্রেফতার ১৮৮০
সর্বশেষ খবর
বইপড়া কর্মসূচিতে পুরস্কার পেলো খুলনার ৩ হাজার ৯০৯ শিক্ষার্থী
বইপড়া কর্মসূচিতে পুরস্কার পেলো খুলনার ৩ হাজার ৯০৯ শিক্ষার্থী
চট্টগ্রামে চোর আখ্যা দিয়ে কিশোরকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ২
চট্টগ্রামে চোর আখ্যা দিয়ে কিশোরকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ২
নবীগঞ্জের সাবেক মেয়র ছাবির আহমদের বিএনপির দলীয় পদ স্থগিত
নবীগঞ্জের সাবেক মেয়র ছাবির আহমদের বিএনপির দলীয় পদ স্থগিত
ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ঘিরে অস্ট্রেলিয়া-ইসরায়েল সম্পর্কে টানাপোড়েন
ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ঘিরে অস্ট্রেলিয়া-ইসরায়েল সম্পর্কে টানাপোড়েন
সর্বাধিক পঠিত
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বাবা ইউনিয়ন বিএনপির সম্পাদক নির্বাচিত
উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বাবা ইউনিয়ন বিএনপির সম্পাদক নির্বাচিত
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক বিজিবি সদস্য
ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক বিজিবি সদস্য
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার নিখোঁজ, থানায় জিডি
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার নিখোঁজ, থানায় জিডি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media