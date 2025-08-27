চীনা নাগরিকের ওয়ালেট চুরি, গ্রেফতার ২

রাজধানীতে এক চীনা নাগরিকের ওয়ালেট চুরির ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করেছে মিরপুর মডেল থানা পুলিশ। গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন—সাব্বির (১৯) ও মো. অন্তু (২৭)।
বুধবার (২৭ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।
তিনি জানান, গত ১৭ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টার দিকে মিরপুর-১০ মেট্রোরেল স্টেশনের উত্তর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চীনা নাগরিকের ওয়ালেট অজ্ঞাত আসামিরা চুরি করে। ওয়ালেটে ছিল নগদ ৩০ হাজার টাকা, ৪০০ মার্কিন ডলার ও পোস্টাল ব্যাংক অব চায়নার একটি ব্যাংক কার্ড। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পর্যটকের বন্ধু জিন্নাতুল বাদী হয়ে মিরপুর মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।
মামলাটি তদন্তকালে পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে। পরে গত ২১ আগস্ট রূপনগর থানাধীন চলন্তিকা বস্তি এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাব্বিরকে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে চুরি হওয়া টাকার মধ্যে ২ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার করা হয়।
এরপর বুধবার (২৭ আগস্ট) মিরপুর-১০ এলাকায় আরও একটি অভিযান পরিচালনা করে আসামি অন্তুকে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে চুরি হওয়া ৩০০ মার্কিন ডলার উদ্ধার করা হয়েছে।
ডিএমপির বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সাব্বির ও অন্তু চুরির সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।
গ্রেফতার ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।