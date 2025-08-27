X
বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫
১২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চীনা নাগরিকের ওয়ালেট চুরি, গ্রেফতার ২

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৪আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৪
আটক ব্যক্তিরা

রাজধানীতে এক চীনা নাগরিকের ওয়ালেট চুরির ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করেছে মিরপুর মডেল থানা পুলিশ। গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন—সাব্বির (১৯) ও মো. অন্তু (২৭)।

বুধবার (২৭ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

তিনি জানান, গত ১৭ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টার দিকে মিরপুর-১০ মেট্রোরেল স্টেশনের উত্তর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চীনা নাগরিকের ওয়ালেট অজ্ঞাত আসামিরা চুরি করে। ওয়ালেটে ছিল নগদ ৩০ হাজার টাকা, ৪০০ মার্কিন ডলার ও পোস্টাল ব্যাংক অব চায়নার একটি ব্যাংক কার্ড। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পর্যটকের বন্ধু জিন্নাতুল বাদী হয়ে মিরপুর মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি তদন্তকালে পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে। পরে গত ২১ আগস্ট রূপনগর থানাধীন চলন্তিকা বস্তি এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাব্বিরকে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে চুরি হওয়া টাকার মধ্যে ২ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার করা হয়।

এরপর বুধবার (২৭ আগস্ট) মিরপুর-১০ এলাকায় আরও একটি অভিযান পরিচালনা করে আসামি অন্তুকে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে চুরি হওয়া ৩০০ মার্কিন ডলার উদ্ধার করা হয়েছে।

ডিএমপির বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সাব্বির ও অন্তু চুরির সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।

গ্রেফতার ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

/এবি/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীপুলিশচুরি
সম্পর্কিত
প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের বাধা দিতে গিয়ে ৮ পুলিশ আহত
৫ দফা দাবিতে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের অবস্থানউপদেষ্টা না আসা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা
হত্যাচেষ্টা মামলায় ডাকসু ভিপি প্রার্থী জালাল কারাগারে
সর্বশেষ খবর
ফ্রান্সের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দলে ডাক পেলেন না একিতিকে
ফ্রান্সের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দলে ডাক পেলেন না একিতিকে
ডিসেম্বরে শেষ হবে পারকি পর্যটন কমপ্লেক্সের কাজ: উপদেষ্টা
ডিসেম্বরে শেষ হবে পারকি পর্যটন কমপ্লেক্সের কাজ: উপদেষ্টা
প্রকৌশলের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ
প্রকৌশলের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ
ছেলেকে গুলি করার ভিডিও দেখে ট্রাইব্যুনালে কাঁদলেন আবু সাঈদের বাবা
ছেলেকে গুলি করার ভিডিও দেখে ট্রাইব্যুনালে কাঁদলেন আবু সাঈদের বাবা
সর্বাধিক পঠিত
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
লভ্যাংশ দেবে না ইসলামী ব্যাংক
লভ্যাংশ দেবে না ইসলামী ব্যাংক
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
যে রেলপথে ট্রেন চলে বাইসাইকেলের গতিতে
কুড়িগ্রাম-চিলমারী রেলপথযে রেলপথে ট্রেন চলে বাইসাইকেলের গতিতে
ভারতীয় পণ্যে মার্কিন শুল্ক মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ মোদির
ভারতীয় পণ্যে মার্কিন শুল্ক মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ মোদির
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media