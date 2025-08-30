জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভাঙচুরের চেষ্টা, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া

রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের চেষ্টা চালাচ্ছে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা।
শনিবার (২৯ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় পুলিশের সামনেই কার্যালয়ে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এর আগে ফারুক ও রাশেদ খানের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল শেষ হওয়ার পরপরই একদল নেতাকর্মী হামলার চেষ্টা চালায়।
পুলিশ প্রথমে নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু তা ভেদ করেই তারা সেখানে ঢুকে পড়ে। পরবর্তী সময়ে পুলিশ তাদের ধাওয়া করে। তবে চারিদিকে থেকে আরও নেতাকর্মী জড়ো হচ্ছে। পরিস্থিত নিয়ন্ত্রণে আনতে জাপার কার্যালয়ের সামনে পুলিশ ফাঁকা গুলি ছুড়ছে। এতে হামলাকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে।
