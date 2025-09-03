X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মোহাম্মদপুরে চাঁদ গ্রুপের লিডার মানিক-রাজিব গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৪১আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৪১
গ্রেফতার মানিক ও রাজিব

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ৮ মামলার আসামি চাঁন গ্রুপের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মানিক (২১) ও রাজিবকে (২০) দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ। 

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে মোহাম্মদপুরের কাটাসুর রহিম ব্যপারী ঘাট এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করে থানা পুলিশ। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) মেহেদী হাসান। 

তিনি বলেন, থানা পুলিশের বিশেষ অভিযান চালিয়ে চাঁন গ্রুপের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ও ৮ মামলার পলাতক আসামি মানিক এবং তার সহযোগী ২ মামলার আসামি রাজিবকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে দুটি চাপাতি জব্দ করা হয়েছে।  

গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাগ্রহণ শেষে আদালতে পাঠানো হবে বলেও জানিয়েছেন পুলিশের এই কর্মকর্তা।

/এবি/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীপুলিশগ্রেফতার
সম্পর্কিত
রাজধানীতে আ.লীগের ১৫ নেতাকর্মী গ্রেফতার
কেরানীগঞ্জসহ বিভিন্ন জায়গায় র‍্যাবের অভিযান: বিদেশি পিস্তল, মাদক ও গ্রেনেড উদ্ধার
আদাবরে পুলিশের ওপর হামলা, মূলহোতা রনি-জনিসহ গ্রেফতার ৯
সর্বশেষ খবর
ম্যাচ পরিত্যক্ত হলেও দিনটা যেভাবে লিটনের
ম্যাচ পরিত্যক্ত হলেও দিনটা যেভাবে লিটনের
২০ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ৭৪ শতাংশ ঋণের নেই কোনও জামানত
২০ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ৭৪ শতাংশ ঋণের নেই কোনও জামানত
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য, ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য, ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ
বাবার জন্মদিনে মেয়ের পরিবেশনা
বাবার জন্মদিনে মেয়ের পরিবেশনা
সর্বাধিক পঠিত
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
একীভূতকরণে সম্মতি দিলো ইউনিয়ন ব্যাংক
একীভূতকরণে সম্মতি দিলো ইউনিয়ন ব্যাংক
পদোন্নতি পাওয়া ডিসিদের তুলে আনা হবে: জনপ্রশাসন সচিব
পদোন্নতি পাওয়া ডিসিদের তুলে আনা হবে: জনপ্রশাসন সচিব
চায়না দোয়ারীতে সয়লাব পদ্মা নদী, হারিয়ে যাচ্ছে দেশীয় মাছ
চায়না দোয়ারীতে সয়লাব পদ্মা নদী, হারিয়ে যাচ্ছে দেশীয় মাছ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media