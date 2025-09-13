X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৮ ভাদ্র ১৪৩২
জাকসু নির্বাচনের ফল দ্রুত প্রকাশের দাবিতে রাজধানীতে শিবিরের বিক্ষোভ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:১৭আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:১৭
বায়তুল মোকাররম উত্তর গেট থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর)। তবে এখনও ফল প্রকাশ না করায়  নির্বাচনের ফলাফল দ্রুত প্রকাশের দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সংগঠনটির ঢাকা মহানগর পূর্ব শাখার উদ্যোগে রাজধানীর বায়তুল মোকাররম উত্তর গেট থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

মিছিলে ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক সিবগাতুল্লাহ সিবগা বলেন, ‘আমরা মনে করেছিলাম ডাকসুর মতো জাকসুতেও অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হবে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রশাসন টালবাহানা শুরু করেছে। ছাত্রদল বহিরাগতদের নিয়ে মিছিল-সমাবেশ করেছে। ইতোমধ্যে একজন বহিরাগত ছাত্রদল নেতাকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সেই বিশ্ববিদ্যালয়, যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা অপশক্তি ও ফ্যাসিবাদকে বিদায় করেছে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যদি গণতান্ত্রিক মতামত উপেক্ষা করে, শিক্ষার্থীরা তা মেনে নেবে না।’

পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রকে হুঁশিয়ার করে এ শিবির নেতা বলেন, ‘আপনাদের প্রেসক্রিপশনে আর বাংলাদেশ কখনও চলবে না। ডাকসুতে ছাত্রশিবিরের বিজয় আসলে শিক্ষার্থীদের বিজয়। বাংলাদেশ নিয়ে নাক গলানো বন্ধ করুন।’

বিষয়:
রাজধানীবিক্ষোভজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রশিবিরজাকসু
