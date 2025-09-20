X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
রাজধানীতে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদ ও প্রাইভেটকার জব্দ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২৯আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২৯
বিদেশি মদ জব্দ করেন সার্জেন্ট আল হেলাল

রাজধানীর গুলশান ট্রাফিক সিগনালে দায়িত্ব পালনকালে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদসহ একটি প্রাইভেটকার জব্দ করেছেন সার্জেন্ট আল হেলাল।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকালে এ ঘটনা ঘটে। পরে তিনি উদ্ধার করা মদ ও প্রাইভেটকারটি গুলশান থানায় হস্তান্তর করেন।

সার্জেন্ট আল হেলাল জানান, সকাল সোয়া ৭টার দিকে দায়িত্ব পালনের সময় কালো রঙের একটি প্রাইভেটকার সড়কের আইল্যান্ডে ধাক্কা খেয়ে চাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গাড়ির চালক দ্রুত পালিয়ে গেলে তিনি গাড়ির কাছে গিয়ে বিকট গন্ধ পান। সন্দেহ হলে গাড়ি তল্লাশি চালিয়ে ২২২ বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার করেন।

পরে তিনি গুলশান থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে উদ্ধার করা মদ ও প্রাইভেটকার থানায় নিয়ে যায়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে গুলশান থানার ডিউটি অফিসার আকরাম খান জানান, ‘গুলশান থেকে জব্দ করা মদ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।’

রাজধানীপুলিশ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
