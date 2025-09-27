X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মোহাম্মদপুরে ‘কব্জি কাটা’ গ্রুপের তিন সদস্য গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:০০আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:০০
গ্রেফতার ব্যক্তিরা

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের ঢাকা উদ্যান এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুর্ধর্ষ কিশোর গ্যাং ‘কব্জি কাটা’ গ্রুপের তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি ধারালো চাপাতি উদ্ধার করা হয়।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকা উদ্যান ডি ব্লকের ২ নম্বর রোডে ছিনতাইয়ের সময় হাতেনাতে তাদের গ্রেফতার করে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মোহাম্মদপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) খোরশেদ আলম।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন—মো. রিয়াজ (২৩), মো. হাবিব (১৯) ও মো. শাহিন।

এসআই খোরশেদ আলম বলেন, মোহাম্মদপুরে দীর্ঘদিন ধরে কিশোর গ্যাং ‘কব্জি কাটা’ গ্রুপ নানা অপরাধ করে আসছে। সম্প্রতি নবদয় হাউজিং এলাকায় এক কন্টেন্ট ক্রিয়েটরকে তুলে নিয়ে নির্যাতন ও তার আইফোন ছিনতাইয়ের ঘটনায়ও তারা জড়িত। এছাড়া সূচনা এলাকায় অটোরিকশা ব্যবহার করে ছিনতাইয়ের ঘটনাতেও তারা সংশ্লিষ্ট বলে স্বীকার করেছে।

গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান তিনি।

/এবি/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীগ্রেফতার
সম্পর্কিত
সুদের টাকা না পেয়ে গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা, নারী গ্রেফতার
সিলেটে অটোরিকশা বন্ধ না হলে পরিবহন ধর্মঘটের হুমকি, বাসদের দুই নেতা গ্রেফতার
বাড্ডায় অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে হাসপাতালে ব্যবসায়ী
সর্বশেষ খবর
চীনে বৃদ্ধকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করতে গিয়ে চড় খেলেন নারী
চীনে বৃদ্ধকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করতে গিয়ে চড় খেলেন নারী
শিবির নেতাকে সহসভাপতি করে ছাত্রদলের কমিটি, ক্ষোভ শিবিরের
শিবির নেতাকে সহসভাপতি করে ছাত্রদলের কমিটি, ক্ষোভ শিবিরের
নাহিদা-মারুফার বোলিং নৈপুণ্যে লঙ্কানদের ১ রানে হারালো বাংলাদেশ
নাহিদা-মারুফার বোলিং নৈপুণ্যে লঙ্কানদের ১ রানে হারালো বাংলাদেশ
ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার মামলায় সর্বশেষ সাক্ষ্যগ্রহণ রবিবার
ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার মামলায় সর্বশেষ সাক্ষ্যগ্রহণ রবিবার
সর্বাধিক পঠিত
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
মেয়েকে পাশে নিয়ে ট্রাম্পকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন ড. ইউনূস
মেয়েকে পাশে নিয়ে ট্রাম্পকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন ড. ইউনূস
কেমন হবে ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
কেমন হবে ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বিএনপির সেই নেতাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি
বিএনপির সেই নেতাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media