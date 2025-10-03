X
শুক্রবার, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
১৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাজধানীতে যাত্রীবাহী বাসে আগুন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৫৩আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৫৩
আলিফ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে

রাজধানীর মিরপুরে আলিফ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সকাল সোয়া ৭টার দিকে শেওড়াপাড়ায় ২৬৬ নম্বর মেট্রোরেল পিলারের কাছে এ ঘটনা ঘটে।

কাফরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, দুই থেকে তিনজন ব্যক্তি হঠাৎ এসে বাসে থাকা সব যাত্রীদের নামিয়ে দেয় এবং পরে বাসটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এ সময় বাসটি মিরপুর থেকে আগারগাঁওয়ের দিকে যাচ্ছিল।

ওসি বলেন, বাসের ‘চেকার’ নিয়োগকে কেন্দ্র করে চলমান বিরোধের জের ধরে এ অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার পর ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরার ভিডিও সংগ্রহ করা হয়েছে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা নিয়ে অগ্নিসংযোগকারীদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার রাশেদ বিন খালিদ জানান, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ১৫ মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। তিনি বলেন, ‘আমরা জেনেছি কয়েকজন যুবক এসে বাসটিতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে দ্রুত চলে যায়।’

এ ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে আগুনে বাসটির উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ফায়ার সার্ভিস এবং পুলিশ জানিয়েছে।

/এবি/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীফায়ার সার্ভিসবাসে আগুন
সম্পর্কিত
ঢাকার ফাঁকা রাস্তায় যেন ঈদের আমেজ
চোখের জলে প্রতিমা বিসর্জন, শেষ হলো শারদীয় দুর্গাপূজা
লালবাগে ছারপোকার ওষুধের গ্যাসে ভাঙারি ব্যবসায়ীর মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
আরও ৯৮টি বাচ্চার মা হতে চাই: পরীমণি
আরও ৯৮টি বাচ্চার মা হতে চাই: পরীমণি
আর্কটিকের তলদেশে চীনের প্রথম মানব-অভিযান
আর্কটিকের তলদেশে চীনের প্রথম মানব-অভিযান
ম্যাচসেরা মারুফা বললেন, ‘ঘুমের মধ্যেও এই মুহূর্ত কল্পনা করেছি’
ম্যাচসেরা মারুফা বললেন, ‘ঘুমের মধ্যেও এই মুহূর্ত কল্পনা করেছি’
প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকা ডুবে নিখোঁজ ২ শিশুর একজনের মরদেহ উদ্ধার
প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকা ডুবে নিখোঁজ ২ শিশুর একজনের মরদেহ উদ্ধার
সর্বাধিক পঠিত
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
জানুয়ারিতেই চালু হতে পারে নতুন পে স্কেল
জানুয়ারিতেই চালু হতে পারে নতুন পে স্কেল
ক্ষমতায় যাওয়ার তোড়জোড় জামায়াতের, ভোটের পরিসংখ্যান কী বলছে?
ক্ষমতায় যাওয়ার তোড়জোড় জামায়াতের, ভোটের পরিসংখ্যান কী বলছে?
আজ শুরু বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজ
আজ শুরু বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজ
ক্যাডার পদ হারানোর আতঙ্ক, হতে চান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিক্যাডার পদ হারানোর আতঙ্ক, হতে চান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media