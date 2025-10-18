রাজধানীতে যাত্রীবেশে অটোরিকশা ছিনতাই, চালককে কুপিয়ে আহত

রাজধানীর পল্টন থানাধীন গুলিস্তান জিপিও এলাকায় যাত্রীবেশে উঠে এক অটোরিকশা চালককে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে রিকশাটি ছিনিয়ে নিয়েছে দুই ছিনতাইকারী।
ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে।
আহত চালকের নাম মেহেদী হাসান (৩৩)। তিনি বরিশাল জেলার কোতোয়ালি উপজেলার হরিনা সোনিয়া গ্রামের দুলাল হাওলাদারের ছেলে। বর্তমানে রাজধানীর মুগদায় শামীমের গ্যারেজে থাকেন।
আহতকে হাসপাতালে নিয়ে আসা ওসমান গনি বলেন, "রাত সাড়ে ১১টার দিকে দুইজন ব্যক্তি গুলিস্তান জিপিও মোড় থেকে যাত্রীবেশে ব্যাটারি চালিত অটোরিকশায় ওঠে। কিছু দূর যাওয়ার পর অন্ধকার জায়গায় পৌঁছালে তারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে চালককে কুপিয়ে রাস্তায় ফেলে দেয় এবং রিকশাটি নিয়ে পালিয়ে যায়।”
পরে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় মেহেদীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আসে।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা জানিয়েছেন, আহত মেহেদী বর্তমানে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।