মিরপুরের কালশীতে বহুতল ভবনে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৮ ইউনিট

রাজধানীর মিরপুর ১১ নম্বরের কালশী রোড এলাকায় একটি ছয়তলা ভবনের ওপরে একটি কমিউনিটি সেন্টারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৬টি ইউনিট কাজ করছে। আরও ২টি ইউনিট পথে রয়েছে।
শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে মিরপুর ১১ নম্বরের বিবাহ বাড়ি কমিউনিটি সেন্টারের ছয়তলায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস সদর দফতর থেকে জানানো হয়, রাত ১০টা ১২ মিনিটে সংবাদ পাওয়ার পর প্রথম ইউনিট রাত ১০টা ২৭ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রাথমিকভাবে ৮টি ইউনিট কাজ শুরু করে, পরে আরও ২টি ইউনিট যোগ দেয়।
দফতরটির মিডিয়া কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম বলেন, আগুন লাগার সূত্রপাত এখনও জানা যায়নি। আমাদের ৮টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। আরও ২টি ইউনিট পথে রয়েছে।
এ ঘটনায় হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।