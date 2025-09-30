X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
পরিবেশ অধিদফতরের অভিযান: ১০৭৪ কেজি পলিথিন জব্দ, জরিমানা আদায়

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১২আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১২
অভিযানে ১ হাজার ৭৪ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়

পরিবেশ অধিদফতর চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা ও রাজবাড়িতে অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ ও জরিমানা আদায় করেছে। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) অনুসারে পরিচালিত এসব অভিযানে একাধিক মোবাইল কোর্ট অংশ নেয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় অধিদফতর।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জে পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণে পরিচালিত দুইটি মোবাইল কোর্ট অভিযানে ৪টি মামলার মাধ্যমে ৫৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। একইসঙ্গে ১ হাজার ৭৪ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়। এছাড়া বাজার, সুপারশপ ও দোকানগুলোতে সচেতনতামূলক বার্তা প্রদান এবং লিফলেট বিতরণ করা হয়।

অন্যদিকে, ঢাকার মিরপুর বাংলা কলেজ এলাকায় কালো ধোঁয়া নির্গমনকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে ৫টি মামলার মাধ্যমে ১১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। পাশাপাশি কয়েকজন চালককে সতর্ক করা হয়।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ অনুসারে ঢাকার খিলক্ষেত, বনানী ও মিরপুরসহ নারায়ণগঞ্জ ও রাজবাড়ীতে ৫টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালিত হয়। এতে ১৯টি মামলার মাধ্যমে ৪১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় এবং ১০টি হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ করা হয়। এ সময় কয়েকজন চালককে সতর্ক করা হয়।

পরিবেশ অধিদফতর জানিয়েছে, পরিবেশ সংরক্ষণে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে।

