পরিবেশ অধিদফতরের অভিযান: ১০৭৪ কেজি পলিথিন জব্দ, জরিমানা আদায়

পরিবেশ অধিদফতর চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা ও রাজবাড়িতে অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ ও জরিমানা আদায় করেছে। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) অনুসারে পরিচালিত এসব অভিযানে একাধিক মোবাইল কোর্ট অংশ নেয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় অধিদফতর।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জে পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণে পরিচালিত দুইটি মোবাইল কোর্ট অভিযানে ৪টি মামলার মাধ্যমে ৫৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। একইসঙ্গে ১ হাজার ৭৪ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়। এছাড়া বাজার, সুপারশপ ও দোকানগুলোতে সচেতনতামূলক বার্তা প্রদান এবং লিফলেট বিতরণ করা হয়।
অন্যদিকে, ঢাকার মিরপুর বাংলা কলেজ এলাকায় কালো ধোঁয়া নির্গমনকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে ৫টি মামলার মাধ্যমে ১১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। পাশাপাশি কয়েকজন চালককে সতর্ক করা হয়।
শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ অনুসারে ঢাকার খিলক্ষেত, বনানী ও মিরপুরসহ নারায়ণগঞ্জ ও রাজবাড়ীতে ৫টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালিত হয়। এতে ১৯টি মামলার মাধ্যমে ৪১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় এবং ১০টি হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ করা হয়। এ সময় কয়েকজন চালককে সতর্ক করা হয়।
পরিবেশ অধিদফতর জানিয়েছে, পরিবেশ সংরক্ষণে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে।