কার্বন নিঃসরণ কমাতে বাংলাদেশ-ইউএনডিপির নতুন প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকার ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) যৌথভাবে নতুন একটি প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ দেশের প্রধান শহরগুলোতে কম কার্বন নির্ভরতা অর্জনে উৎসাহিত করা। এই প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে গ্লোবাল অ্যানভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ)।
রবিবার (২ নভেম্বর) চালু হওয়া এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি, নবায়নযোগ্য শক্তি (যেমন সৌর, বায়ু, জলবিদ্যুৎ, জৈব শক্তি) এবং বর্জ্য থেকে জ্বালানি উৎপাদনে বিনিয়োগ বাড়িয়ে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন কমানো।
পাঁচ বছর মেয়াদি এই প্রকল্পের নাম ‘প্রমোটিং অ্যানার্জি-রিলেটেড লো কার্বন আরবান ডেভেলপমেন্ট বা এলসিইউডি’। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনের (কপ-৩০) আগেই প্রকল্পটির উদ্বোধন করা হয়। রাজধানীর অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে (ইআরডি) এই স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে নিজ নিজ সংস্থার পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী, বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নুর আহমেদ এবং ইউএনডিপি বাংলাদেশের রেসিডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ স্টেফান লিলার।
অনুষ্ঠানে শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী বলেন, ‘এই প্রকল্পটি আমাদের শহরগুলোতে উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি সমাধানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান ও সক্ষমতা তৈরি করবে। আমি ইউএনডিপিকে ধন্যবাদ জানাই এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগে সহযোগিতার জন্য। এখন আমাদের দায়িত্ব ঘাটতিগুলো পূরণ করা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করা এবং এই কার্যক্রমকে ঢাকা-চট্টগ্রামের বাইরে প্রসারিত করা, যেন সবার জন্য পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর নগর জীবন নিশ্চিত হয়।’
স্টেফান লিলার বলেন, ‘ইউএনডিপি দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে নগর উন্নয়ন নিয়ে কাজ করছে। নতুন এই প্রকল্প আমাদের অংশীদারিত্বকে নতুন মাত্রায় নিয়ে যাবে, যা টেকসই ও কম কার্বন নির্ভর নগর উন্নয়নের পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা এই সহযোগিতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, যাতে এর সুফল বাস্তবেই নাগরিক জীবনে পৌঁছায়।’
বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নুর আহমেদ বলেন, ‘এই প্রকল্পটি কম কার্বন অবকাঠামোয় বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করবে, যা দেশের অন্যান্য শহরের জন্যও দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে। আমরা প্রকল্পটি সময়মতো ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকব।’
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইআরডির অতিরিক্ত সচিব (জাতিসংঘ উইং প্রধান) একেএম সোহেল, ইউএনডিপি বাংলাদেশের সহকারী রেসিডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ সরদার এম. আসাদুজ্জামান, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (স্রেডা) চেয়ারম্যান মোজাফফর আহমাদ এবং স্রেডার নবায়নযোগ্য শক্তি উন্নয়ন পরিচালক (উপ-সচিব) প্রকৌশলী মো. মুজিবুর রহমান।