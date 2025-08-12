X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শিক্ষাবিদ প্রফেসর মাহফুজা খানমের মৃত্যুতে আসকের শোক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১১আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১১
আইন ও সালিশ কেন্দ্রের লোগো

বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিপি প্রফেসর মাহফুজা খানমের মৃত্যুতে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) আসকের চেয়ারপার্সন জেড আই খান পান্নার সই করা শোকবার্তাটি গণমাধ্যমে পাঠানো হয়।

আসকের পাঠানো শোকবার্তায় বলা হয়, প্রফেসর মাহফুজা খানম ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ইতিহাসে প্রথম এবং এখন পর্যন্ত একমাত্র নারী ভিপি। ১৯৪৬ সালের ১৪ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করা এই কৃতী শিক্ষাবিদ নারী শিক্ষা ও নারী ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রজ্বলিত চেতনায় ভরপুর তিনি সারাজীবন কাজ করে গেছেন মানবাধিকার, শিক্ষা উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায়।

জাতীয় পর্যায়ে তার অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি পেয়েছেন একাধিক সম্মাননা ও পদক, যার মধ্যে রয়েছে ‘বেগম রোকেয়া পদক’ এবং ‘একুশে পদক’। পাশাপাশি তিনি মানবাধিকার, নারী ক্ষমতায়ন এবং সমাজ উন্নয়নে কাজ করা বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গেও নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

আসক বলেছে, প্রফেসর মাহফুজা খানমের ত্যাগ ও কর্মব্যক্তিত্ব দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তার মৃত্যুতে জাতি একজন প্রজ্ঞাবান শিক্ষাবিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সমাজসেবককে হারালো।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) প্রফেসর মাহফুজা খানমের শোকসন্তপ্ত পরিবার, সহকর্মী, শিক্ষার্থী এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

/এবি/এমকেএইচ/
বিষয়:
আসক
সম্পর্কিত
গণপিটুনিতে দুই জন নিহত: ন্যায়বিচার নিশ্চিতে আসকের আহ্বান
আসকের বিবৃতি: অন্তর্বর্তী সরকার মানুষের প্রত্যাশা পূরণে হতাশ করেছে
মানবপাচার একটি মানবাধিকার সংকট: আসক
সর্বশেষ খবর
ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের আগে ডনেস্কে রুশ বাহিনীর দ্রুত অগ্রগতি
ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের আগে ডনেস্কে রুশ বাহিনীর দ্রুত অগ্রগতি
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
‘ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের ঘোষণা শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করবে’
গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট‘ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের ঘোষণা শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করবে’
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
সর্বাধিক পঠিত
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
৫০ শতাংশ শুল্কের বিরোধিতায় ভারতে মার্কিন পণ্য বয়কটের ডাক
৫০ শতাংশ শুল্কের বিরোধিতায় ভারতে মার্কিন পণ্য বয়কটের ডাক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media