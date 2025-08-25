X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
কোর্ট চলাকালীন অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী নুরুল আমিন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৩আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৩
আইনজীবী নুরুল আমিন মিয়া

কোর্ট চলাকালীন এজলাস কক্ষে অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী নুরুল আমিন মিয়া (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে হাইকোর্টের অ্যানেক্স ২৫ নম্বর কোর্টের এজলাস কক্ষে মামলা চলাকালীন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে সহকর্মী আইনজীবীরা তাকে একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট বারের সাবেক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, ‘আমাদের সহকর্মী সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী নুরুল আমিন মিয় সোমবার কোর্ট চলাকালীন স্ট্রোক করে ইন্তেকাল করেছেন। তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজ দুপুরের পর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে কোনও বিচারকার্য পরিচালিত হয়নি। মরহুমের জানাজা বিকাল ৫টায় সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আইনজীবী নুরুল আমিন মিয়া অনেক সহজ-সরল মানুষ ছিলেন। আল্লাহ আমাদের এই প্রিয় বিজ্ঞ বন্ধুকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন এবং তার পরিবারের সদস্যদের শোক সইবার শক্তি দান করুন।’

সুপ্রিম কোর্টআইনজীবী
পুলিশের শীর্ষ ৫২ কর্মকর্তাকে রদবদল
পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন আসনকে ৮টি করার দাবি
প্যানেলে না থাকলেও আত্মবিশ্বাসী স্বতন্ত্ররা, টার্গেট সাধারণ শিক্ষার্থীরা
রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গণহত্যা দিবস পালন, মিছিল-সমাবেশে গণহত্যা বন্ধ ও বিচার দাবি
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
ইহুদি বিদ্বেষ ইস্যুতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তলব করলো ফ্রান্স
বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ঐতিহাসিক রেলসেতু
