X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের শোক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:২০আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২১
বদরুদ্দীন উমর, তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

দেশের প্রখ্যাত চিন্তক, প্রবীণ রাজনীতিক, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি বদরুদ্দীন উমর আর নেই। রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা ৫ মিনিট রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না-লিল্লাইহি রাজিউন)। তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। 

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খানের পাঠানো তাৎক্ষণিক দেওয়া শোকবাণীতে দুই শীর্ষ নেতা বলেন, বদরুদ্দীন উমর ব্রিটিশ ভারতের খ্যাতনামা রাজনীতিক আল্লামা আবুল হাশিমের সন্তান ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ছেড়ে রাজনীতিতে আসেন। জীবদ্দশায় তাকে ইতিহাসে রাজনৈতিক জীবন্ত কিংবদন্তি বলা হতো। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস তৈরিতে তিনি ছিলেন বিদ্যাপীঠসম। সর্বশেষ স্বৈরাচারবিরোধী জুলাই আন্দোলনে তার তাত্ত্বিক অবস্থান নতুন প্রজন্মকে দিয়েছে মুক্তির এক নতুন দিশা। 

শোকবাণীতে বিএনপির দুই শীর্ষ নেতা বলেন, ‘বদরুদ্দীন উমর ছিলেন চিন্তাশীল রাজনৈতিক অভিভাবক। তার মৃত্যুতে জাতীয় রাজনীতিতে শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয়।’

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। বদরুদ্দীন উমর সব সময় নির্বাচনের ওপর জোর দিতেন, সেদিন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে বিছানায় শুয়েও নির্বাচনের পরামর্শ দিয়েছেন।

‘বদরুদ্দীন উমর আমৃত্যু জনগণের স্বার্থে রাজনীতি করে গেছেন’ বলে মন্তব্য করেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম 

শোকবাণীতে বদরুদ্দীন উমরের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, “লেখক, গবেষক, বামধারার বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে আমি বেদনাহত। কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের এবং শোষণ মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণা ছিল তার লেখনি। ইতিহাসের পরিক্রমায় নানা উত্থান-পতনের ঘটনা নিয়ে তিনি রচনা করেছেন অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। আজীবন বাম প্রগতিশীল রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট মরহুম বদরুদ্দীন উমর সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাপন করেছেন নিজ আদর্শে অবিচল থেকে।”

‘‘কখনোই স্বৈরশাসকের ধমকে নিরব দর্শক হয়ে থাকেননি বরং তিনি তার কথা ও লেখনিতে অন্যায় ও অবিচারের স্বৈরতন্ত্রের মূলে প্রচণ্ড শক্তিতে কুঠারাঘাত করেছেন।”

‘গুণি চিন্তাশীল রাজনীতিক মরহুম বদরুদ্দীন উমরের শোকসন্তপ্ত পরিবার শোক কাটিয়ে উঠতে মহান আল্লাহ সাহায্য করুন ও তাকে বেহেশত নসিব করুন’, শোকবাণীতে উল্লেখ করা হয়।

আরও পড়ুন-

বদরুদ্দীন উমর আর নেই

/এসটিএস/আরআইজে/
বিষয়:
মির্জা ফখরুলতারেক রহমান
সম্পর্কিত
মির্জা ফখরুলের সঙ্গে পাকিস্তানি হাইকমিশনারের সৌজন্য সাক্ষাৎ
২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা: সব আসামির খালাসের সংক্ষিপ্ত রায় প্রকাশ
তারেক রহমান দেশে ফিরতে চাইলে সহায়তা করবো: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
জাপানের কাছে হেরে পাকিস্তানের সামনে বাংলাদেশ
জাপানের কাছে হেরে পাকিস্তানের সামনে বাংলাদেশ
বাসায় চিকেন সালামি বানানোর সহজ রেসিপি
বাসায় চিকেন সালামি বানানোর সহজ রেসিপি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষের পর থমথমে পরিস্থিতি, টহলে সেনাবাহিনী
হাটহাজারীতে সংঘর্ষের পর থমথমে পরিস্থিতি, টহলে সেনাবাহিনী
১১ মামলায় আত্মসমর্পণের পর কারাগারে যুবদল নেতা ইসহাক
১১ মামলায় আত্মসমর্পণের পর কারাগারে যুবদল নেতা ইসহাক
সর্বাধিক পঠিত
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media