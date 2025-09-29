সাবেক শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মারা গেছেন

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন (৭৫) মারা গেছেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা ১০ মিনিটের দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ঢাকা (কেরানীগঞ্জ) কেন্দ্রীয় কারাগার সূত্রে জানা গেছে, রবিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিকালে নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে কারাকর্তৃপক্ষ চিকিৎসার জন্য ঢামেক হাসপাতাল নেয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
গত বছরের সেপ্টেম্বরে রাজধানীর গুলশান থেকে নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনকে গ্রেফতার করে র্যাব। এরপর থেকে তিনি কারাগারে ছিলেন।