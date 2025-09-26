X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
বিদেশে থাকা বাংলাদেশিদের নিজ দেশ থেকেই হজে যেতে হবে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২১আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩১
বিদেশে অবস্থানরত নিবন্ধিত হজযাত্রীদের বাংলাদেশ থকেই হজে যেতে হবে, ছবি: বাংলা ট্রিবিউন

অনাবাসী বাংলাদেশিদের নিজ দেশ থেকেই হজে যেতে হবে। তারা যে দেশে বসবাস বা অবস্থান করছেন সে দেশ থেকে বাংলাদেশি হজযাত্রী হিসেবে সরাসরি সৌদি আরবে যাওয়ার কোনও সুযোগ নেই।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ-১ শাখা থেকে জারি করা এক চিঠিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ওই চিঠিতে বলা হয়, কোনও দেশের হজ কোটায় নিবন্ধিত হজযাত্রী সেই দেশ ব্যতীত অন্যদেশ থেকে সৌদি আরব যাওয়া নিষিদ্ধ। এটি সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের হজ সম্পর্কিত আবশ্যিক নির্দেশনার ১৪ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

এতে আরও বলা হয়েছে, কিছু কিছু এজেন্সি বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশিদের হজের জন্য নিবন্ধন করে সরাসরি বিদেশ থেকেই সৌদি আরবে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে হজ ব্যবস্থাপনার কাজে নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের  চিঠিতে যেসব সমস্যার কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে- নুসুক মাসার সিস্টেমে এসব হজযাত্রীর ফ্লাইট তথ্যসহ প্রি-অ্যারাইভাল ডাটা দেওয়া সম্ভব হয় না। তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে মেনিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা দেওয়া এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত নয় ও হজ পালনে সক্ষম বলে ই-হজ সিস্টেম জেনারেটেড ফিটনেস সনদ দেওয়া সম্ভব হয় না। তাদের হজের জন্য প্রশিক্ষণও দেওয়া যায় না। এছাড়া বিমানের সিট খালি থাকাসহ সার্বিক হজ ব্যবস্থাপনায় নানাবিধ জটিলতা সৃষ্টি হয়।

শেষে সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বিদেশে অবস্থানরত নিবন্ধিত হজযাত্রীদের বাংলাদেশ থেকে সৌদিতে পাঠানোর ব্যবস্থা নিতে হজ এজেন্সিগুলোকে অনুরোধ করা হয়েছে। এর ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিকে দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে বলে সর্তকবার্তাও দিয়েছে মন্ত্রণালয়।

