শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
চাঁদাবাজির নিউজ করায় সাংবাদিককে থেঁতলে দেয় বিএনপির কর্মীরা: সারজিস

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ আগস্ট ২০২৫, ০১:১২আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ০১:১২
সারজিস আলম (ছবি: সংগৃহীত)

গাজীপুরে দৈনিক প্রতিদিনের কাগজের চিফ রিপোর্টার মো. আসাদুজ্জামান তুহিনকে (৩৮) জেলার চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় একটি দোকানে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। একই দিনে চাঁদাবাজি নিয়ে খবর প্রকাশ করায় আনোয়ার নামের এক সাংবাদিককে ইট দিয়ে থেঁতলে দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাতে খবরটি প্রকাশের পর জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)’র উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সার্জিস আলম তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এক পোস্ট করেছেন।

পোস্টে সার্জিস আলম লিখেন, ‘গাজীপুরে এক বিএনপি নেতার চাঁদাবাজি নিয়ে নিউজ করায় দুপুরে আনোয়ার নামের এক সাংবাদিককে ইট দিয়ে থেঁতলে দেয় বিএনপির কর্মীরা। দৈনিক প্রতিদিনের কাগজের সাংবাদিক তুহিনকে গাজীপুরের চৌরাস্তায় চায়ের দোকানে রাতে জবাই করে হত্যা করেছে চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীরা।’

তিনি আরও বলেন, ‘আনোয়ার ও তুহিন বন্ধু ছিলেন।’

/আরআইজে/
বিষয়:
সারজিস আলমজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
