শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
শুধু উচ্চকক্ষে পিআরের পক্ষে এনসিপি

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৫৪আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৫৪
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)

জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদিব বলেছেন, ‘আমরা শুধু উচ্চকক্ষে পিআরের পক্ষে। এছাড়াও সন্ত্রাসী ও ফ্যাসিবাদের সহযোগী হিসেবে জাতীয় পার্টির সাংগঠনিক কার্যক্রম স্থগিতের দাবির সঙ্গে আমাদের সমর্থন থাকবে।’

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে তিনি আরও লিখেন, ‘এনসিপি এখনও কোনও জোট বা যুগপৎ আন্দোলনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়নি। বিভিন্ন গণমাধ্যমে চার দাবিতে ৮ দলের যুগপৎ কর্মসূচির যে নিউজ হয়েছে তা মিস লিডিং।’ 

তিনি আরও লিখেন, ‘জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ও গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সংবিধানের দাবির সঙ্গে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু পূর্ণ সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের বিষয়ে আমাদের কোনও অবস্থান নেই। বরং শুধু উচ্চকক্ষে পিআরের বিষয়ে একমত।’

বিষয়:
জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
