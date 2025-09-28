X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
১২টি দলের সঙ্গে মত বিনিময় করেছে ইসলামী আন্দোলন

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:২৮আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:২৮
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলটির সঙ্গে ১২টি দলের শীর্ষ নেতাদের মতবিনিময় সভা হয়েছে।

রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিকালে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনূছ আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন- গণআজাদী লীগের সভাপতি মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ খান, বাংলাদেশ পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান মু. সিদ্দিকুর রহমান খান, বাংলাদেশ যুব বাঙালীর চেয়ারম্যান মু. তোফাজ্জল হোসেন, বাংলাদেশ একুশে পার্টির মহাসচিব এসএম জাকির হোসেন, মুভমেন্ট ফর প্যালেস্টাইন এর প্রধান সমন্বয়কারী মু. হারুনুর রশীদ খান, বাংলাদেশে জনতা ফ্রন্টের চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ আবু আহাদ আল মামুন, বাংলাদেশ গণঅধিকার পার্টির চেয়ারম্যান সরকার মু. আব্দুস সাত্তার, বাংলাদেশ জাস্টিস পার্টির চেয়ারম্যান আবুল কাসেম মজুমদার, বাংলাদেশ নতুন ধারার জনতার পার্টির আহ্বায়ক মু. আব্দুল আহাদ নুর, বাংলাদেশ ইসলামী সমাজতান্ত্রিক পার্টির চেয়ারম্যান মু. হাফিজুর রহমান, ন্যাশনাল মুভমেন্টের চেয়ারম্যান মু.শাহ আলম তাহের, জাতীয় অধিকার মঞ্চের মহাসচিব মৃধা মিরাজুল ইসলাম রাজও কাজী মু. জামাল উদ্দিন।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য মাওলানা সৈয়দ মুসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, মাওলানা ইমতেয়াজ আলম ও দফতর সম্পাদক মাওলানা লোকমান হোসাইন জাফরি।

মতবিনিময় সভায় পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন জোরদার করা, জুলাই সনদের বাস্তবায়ন এবং আগামী কল্যাণময় বাংলাদেশ গড়ার ব্যাপারে রাজনৈতিক ঐক্যের প্রয়োজন মর্মে সবাই একমত পোষণ করেন।

ইসলামী আন্দোলন
