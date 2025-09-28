খাগড়াছড়ির ঘটনায় পুলিশ-সেনাবাহিনীর ভূমিকা তদন্তের আহ্বান গণসংহতির

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি ও নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেল এক যৌথ বিবৃতিতে খাগড়াছড়িতে আদিবাসী স্কুল শিক্ষার্থীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদে অবরোধ চলাকালে গুইমারায় অন্তত ৩ জন নিহত ও বাজারে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।
রবিবার ( ২৮ সেপ্টেম্বর) পাঠানো বিবৃতিতে নেতারা বলেন, গত মঙ্গলবার খাগড়াছড়িতে একজন আদিবাসী স্কুল শিক্ষার্থীকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের ঘটনার পর প্রতিবাদ চলাকালেই আজ এই হতাহত ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেনাবাহিনী ও পুলিশের ভূমিকা তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানাই।
নেতারা অবিলম্বে ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।