জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির জন্য তফসিলের আগে গণভোট চায় জামায়াত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:০৭আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:০৭
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ বলেছেন, ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে আইনি ভিত্তির জন্য জাতীয় নির্বাচনের তফসিলের আগেই গণভোট দিতে হবে। কারণ জুলাই সনদে আইন ভিত্তি রচনার জন্য যদি গণভোট হয়, তাহলে এটা হবে সবচেয়ে গহণযোগ্য। এটি কখনও চ্যালেঞ্জ করতে গেল টিকবে না। পার্লামেন্টে এটাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।’

রবিবার (৫ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকের মধ্যাহ্নে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

গণভোট কবে হবে এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘জনগণ গণভোটে অভ্যস্ত না। আমরা মনে করি জাতীয় নির্বাচনকে কোনও সমস্যা না করে এটা নভেম্বর অথবা ডিসেম্বরে করা যায়। তফসিলের আগেও করা যায়। গণভোট হয়ে গেলে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হতে কোনও ধরনের বাধা নেই। জনগণকে একটা জটিল অবস্থায় ফেলে না দিয়ে, মহাপরীক্ষায় না ফেলে, সহজভাবে এগোলে আমরাও বাঁচি, জাতিও বাঁচে।’

বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের কোনও দূরত্ব নেই জানিয়ে তিনি বলেন, ‘গণভোটের রেজাল্ট যদি আমাদের বিপক্ষেও যায়, আমরা এখানে ছাড় দেবো।’

হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, ‘সংস্কারের বিষয়ে আমরা সব সময় সোচ্চার ছিলাম। সনদ বাস্তবায়নে আইনি ভিত্তির জন্য গণভোটের পক্ষে সবাই মত দিয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘গণভোট আগে না পরে এটা আলোচনার সুযোগ আছে। সবাই গণভোটের পক্ষে একমত হয়েছে। গণভোট আয়োজন করবে নির্বাচন কমিশন। এর জন্য সরকার নির্বাচন কমিশনকে একটা নিদের্শনা দিতে হবে। এরপর কমিশন গণভোটের আয়োজন করতে পারবে।’ 

ব্রিফিংয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন, জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান ও কেন্দ্রীয় নেতা অ্যাডভোকেট শিশির মোহাম্মদ মনির।

জামায়াতে ইসলামীজুলাই সনদ
