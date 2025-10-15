X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
অবৈধ সম্পদ অর্জন: মাহী বি চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন দুদকের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ২২:২৮আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ২২:২৮
সাবেক রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরীর ছেলে সাবেক সংসদ সদস্য ও বিকল্পধারা বাংলাদেশের নেতা মাহী বি চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে এই মামলা দায়েরের অনুমোদন দেওয়া হয়।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) এই তথ্য জানান দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন।

দুদকের এই কর্মকর্তা জানান, মাহী বি চৌধুরী দুদকে দাখিল করা সম্পদ বিবরণীতে ৯ কোটি ৬৮ লাখ ৪৬ হাজার ৫০০ টাকা মূল্যমানের সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন করে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ঘোষণা দিয়েছেন। এছাড়াও ২০ কোটি ৬৯ লাখ ২৫৩ টাকা মূল্যমানের জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন ।

আক্তার হোসেন বলেন, ‘তিনি দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত অবৈধ অর্থের প্রকৃতি গোপন করার অসৎ উদ্দেশ্যে ৬৮ একর জমির বায়না অর্থ পরিশোধ করে নিজ নামে বায়না দলিল সম্পাদন করেন । পরবর্তীতে তার মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এভালন এস্টেট লিমিটেডের নামে ক্রয়পূর্বক উক্ত অর্থ স্থানান্তর, রুপান্তর বা হস্তান্তরের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।’

বিষয়:
মামলাদুদকদুর্নীতি
