মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
শহীদ মিনারে গিয়ে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ঘোষণা দিন: প্রধান উপদেষ্টাকে নাসিরউদ্দীন পাটোয়ারী

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৪৯আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৪৯
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন নাসিরুদ্দিন পাটোয়ারী

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে তার উপদেষ্টাদের নিয়ে শহীদ মিনারে গিয়ে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ঘোষণা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসিরুদ্দিন পাটোয়ারী। তার দাবি, ঘোষণা অনুষ্ঠানে জুলাই আন্দোলনে শহীদ পরিবার ও আহতদেরও রাখতে হবে। ওই দিন এনসিপি ওই সনদে সই করবে বলেও জানান তিনি।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুরুল হক হলে আয়োজিত ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নের রূপরেখা’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এ আহ্বান জানান তিনি। জাতীয় নাগরিক পার্টি ( এনসিপি) এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। 

নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারী বলেন, ‘আমরা জেনেছি জুলাই সনদ বর্তমানে আইন কমিশনে আছে। আমরা দেখতে চাই ড. আসিফ নজরুল স্যার কোনও টালবাহনা ছাড়াই জনগণের পক্ষে থেকে দ্রুত বাস্তবায়নে কাজ করবেন। প্রধান উপদেষ্টাকে নিয়ে শহীদ মিনারে আসবেন।’ 

 

 

/আইএ/আরআইজে/
বিষয়:
ড. মুহাম্মদ ইউনূসজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপিজুলাই সনদনাসির উদ্দিন পাটোয়ারী
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
