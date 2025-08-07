X
একাত্তরের ‘ভুলের’ জন্য জামায়াতকে ক্ষমা চেয়ে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান দুদুর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৫আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৫
আলোচনা সভায় শামসুজ্জামান দুদু

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে ১৯৭১ সালে করা ‘ভুলের’ জন্য ক্ষমা চেয়ে তারপর নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

জামায়াতের উদ্দেশে শামসুজ্জামান দুদু বলেন, ১৯৭১-এ আপনারা যে ভুল করেছেন, তা সংশোধনের একটি সুযোগ এখনও আছে। আপনারা এখনও ক্ষমা চাননি। ক্ষমা চান, নির্বাচনে অংশ নেন। তাহলে অতীতের ভুল কিছুটা মোচন হবে। আর যদি নির্বাচন প্রতিরোধের জন্য রাস্তায় নামেন, তাহলে সেই ভুল দ্বিগুণ হবে।

তিনি বলেন, এক সময় আন্দোলনের স্বার্থে, গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের স্বার্থে বিএনপি আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। সেই সময় আপনাদের গণমানুষের কাছাকাছি আসার সুযোগ হয়। বিএনপি তখন ক্ষতিগ্রস্ত হলেও জাতীয় স্বার্থে পাশে ছিল। সেটা যদি মনে রাখেন, তবে আপনার জন্য, দেশের জন্য সেটিই হবে শুভকর।

ছাত্রদলের সাবেক এই সভাপতি বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, ড. ইউনূসের নেতৃত্বে একটি ভালো নির্বাচন সম্ভব। বিএনপি আগাগোড়া এই নির্বাচনি উদ্যোগকে সমর্থন দিয়ে আসছে। সরকারও এখন সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনও প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু কেউ কেউ এই নির্বাচন প্রতিহত করার কথা বলছে, দাবি আদায়ে পথে নামার হুমকি দিচ্ছে। যদি নির্বাচন না হয়, তাহলে দেশ অনিশ্চিত গন্তব্যে পৌঁছাবে।

শামসুজ্জামান দুদু বলেন, স্বাধীনতার পর জাতি শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে যে প্রত্যাশা করেছিল, তা পূরণ হয়নি। তার শাসনামলে ৪০ হাজার বিরোধী দলের নেতা নিহত হন, দুর্ভিক্ষে মানুষ না খেয়ে মারা গেছে। এ জাতির লাখ লাখ মানুষ শহীদ হয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং দুমোঠো ভাত পাবে এই প্রত্যাশায়; একটা চাকরি পাবে এই প্রত্যাশায়। সেই জাতি কীভাবে উপক্ষিত হয়েছে এবং নিগৃহীত হয়েছে, ৭২ থেকে ৭৫ সময়টা যারা দেখেনি শুধু বই পড়ে তারা সবটা জানতে পারবে না।

আলোচনা সভায় আরও ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব, আয়োজক সংগঠনের সভাপতি হুমায়ুন কবির বেপারী, জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের সাবেক দফতর সম্পাদক এস কে সাদী, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মোস্তফা কামাল মজুমদার, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য বাবুল আহমেদ প্রমুখ।

বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীবিএনপিশামসুজ্জামান দুদু
