বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
জনগণ প্রত্যাশা করে ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন হবে: দুদু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০২আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৩
কথা বলছেন শামসুজ্জামান দুদু

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, স্বৈরতন্ত্রের পতন হয়েছে, তার মানে এই নয় আমরা সবকিছু অর্জন করে ফেলেছি। স্বৈরতন্ত্রের পতন হয়েছে গণতন্ত্রের লক্ষ্যে; মুক্তি, স্বাধীনতা ও অধিকারের লক্ষ্যে। গণতন্ত্র উত্তরণের জন্য একটি সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দরকার। সেই নির্বাচন ঘোষিত হয়েছে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে। জনগণ উল্লসিত। জনগণ প্রত্যাশা করে, ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন হবে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অপরাজেয় বাংলাদেশ আয়োজিত এক প্রতীকী যুব সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

শামসুজ্জামান দুদু বলেন, যথা সময়ে নির্বাচন হতে হবে। ফ্যাসিবাদ নতুন করে মাথা তোলার চেষ্টা করছে। আপনারা লক্ষ্য করবেন, দেশের ভেতরে-বাইরে ফ্যাসিবাদ ও তার দোসররা যেভাবে বিভিন্ন মিডিয়ায় কথা বলছেন, চলাফেরা করছেন, ইঙ্গিত দিচ্ছেন– সেটা গণতন্ত্রের জন্য অশুভ।

তিনি বলেন, ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, একটি ঐতিহাসিক নির্বাচন ফেব্রুয়ারি মাসেই করতে চান। এ জন্য আমরা সবাই ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের কথা মেনে নিয়েছি। তবে সতর্ক থাকতে হবে, এই ফেব্রুয়ারি মাস যেন কোনোভাবে ক্রস না করে।

বিএনপির এই নেতা বলেন, গত তিনটা নির্বাচনে শেখ হাসিনা গণতন্ত্রকে কবরস্থ করেছে। শুধু গণতন্ত্র কবরস্থ করেনি, এই গণহত্যা হত্যা করেছে, আমাদের সম্পদ লুণ্ঠন করে বিদেশে পাচার করেছে। গণহত্যার বিচার ও টাকা ফেরত আনা চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই নির্বাচন হতে হবে, নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

দুদু বলেন, গণতন্ত্র ও নির্বাচন নিয়ে যদি কেউ টালবাহানা করে, তাহলে বুঝতে হবে তারা স্বৈরতন্ত্র ও ফ্যাসিস্টদের ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছে। এ জন্য আমাদের সাবধান থাকতে হবে।

বিষয়:
বিএনপিশামসুজ্জামান দুদু
প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী পুনরেকত্রীকরণ নীতি অনুমোদন
পাপিয়া ‎দম্পতির সাড়ে ৩ বছরের কারাদণ্ড‎
‘টটেনহামের হারকে বলা যায়- সফল অস্ত্রোপচার... কিন্তু রোগীর মৃত্যু হয়েছে’
সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
পুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন
