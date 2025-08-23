X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

প্যানেলের বাইরে ডাকসু নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার নির্দেশ ছাত্রদলের

ঢাবি প্রতিনিধি  
২৩ আগস্ট ২০২৫, ২২:১০আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ২২:১০
ছাত্রদলের লোগো

আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের ঘোষিত প্যানেলের বাইরে ছাত্রদলের কোনও নেতাকর্মীকে অংশগ্রহণ না করার নির্দেশনা দিয়েছে ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখা।

শনিবার (২৩ আগস্ট) এ নির্দেশনা দেন ঢাবি ছাত্রদলের সভাপতি গণেশচন্দ্র রায় সাহস এবং সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন। 

ঢাবি ছাত্রদলের দফতর সম্পাদক মল্লিক ওয়াসী তামির সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আসন্ন ডাকসু ও হল সংসদগুলোর নির্বাচনের তফসিল অনুসারে আগামী ২৫ আগস্ট দুপুর ১টা প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ সময়। যেসব নেতাকর্মীরা ডাকসু ও হল সংসদগুলোর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য মনোনয়ন ফরম উত্তোলন করেছেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীরা বাদে তাদের সবাইকে যথানিয়মে নিজ নিজ প্রার্থীতা প্রত্যাহার করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। এ নির্দেশনা অমান্যকারী সবার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস এবং সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন আজ এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন।

/এমকেএইচ/
বিষয়:
ডাকসুঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রদলডাকসু নির্বাচন
সম্পর্কিত
অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য: উপাচার্য
ইউএনওর বাসভবনে হামলা মামলায় ছাত্রদল নেতা গ্রেফতার
জমে উঠছে ডাকসু নির্বাচন, ১০ প্যানেলে ৪ শতাধিক প্রার্থী
সর্বশেষ খবর
জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী রাজনীতিতে তরুণরা শ্রেণি বৈষম্যের শিকার
সাক্ষাৎকারে জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক তারিকুল ইসলামজুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী রাজনীতিতে তরুণরা শ্রেণি বৈষম্যের শিকার
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
চীন সরকারের হাসপাতাল নির্মাণের স্থান পরিদর্শন করলেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
চীন সরকারের হাসপাতাল নির্মাণের স্থান পরিদর্শন করলেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
ব্যস্ত সড়ক পরিহার করে বিকল্প স্থানে সমাবেশ করার অনুরোধ ডিএমপি কমিশনারের
ব্যস্ত সড়ক পরিহার করে বিকল্প স্থানে সমাবেশ করার অনুরোধ ডিএমপি কমিশনারের
সর্বাধিক পঠিত
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
৪০ হাজার দিতে হবে না, ২০ হাজার টাকা দিয়ে দে: বিএনপি নেতা
পোশাকশ্রমিকের জীবনবিমা৪০ হাজার দিতে হবে না, ২০ হাজার টাকা দিয়ে দে: বিএনপি নেতা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media