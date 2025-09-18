X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নুরকে দেখতে বাসায় গেলেন আমির খসরু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:১৫আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২২
নুরুল হক নুরের বাসায় আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের শারীরিক খোঁজখবর নিতে তার বাসায় গেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টার দিকে রাজধানীর মহানগর প্রজেক্টে নুরের বাসায় যান আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। এসময় তিনি নুরের স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নেন।

গণঅধিকার পরিষদ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

এর আগে ১৮ দিন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল থেকে গত সোমবার বাসায় ফেরেন নুরুল হক নুর।

উল্লেখ্য, গত ২৯ আগস্ট রাতে বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। পরে দুই পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হস্তক্ষেপ করে। এ সময় নুরুল হক নুর এবং দলের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ অন্তত ৫০ জন আহত হন। গুরুতর আহত হওয়ায় নুরকে প্রথমে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে রাত ১১টার দিকে তাকে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে স্থানান্তর করা হয়।

ওই ঘটনায় রমনা থানায় দায়ের করা মামলায় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদেরকে এক নম্বর হুকুমের আসামি করা হয়েছে।

/এসটিএস/এম/
বিষয়:
বিএনপিনুরুল হক নুরআমির খসরু মাহমুদ চেীধুরীগণঅধিকার পরিষদ
সম্পর্কিত
বিচারের আগে ১৪ দল নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না: রাশেদ
ইইউ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক
দুর্গাপূজায় নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকার আহ্বান মির্জা ফখরুলের
সর্বশেষ খবর
চাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা, নেতৃত্বে সাজ্জাদ-শাফায়াত
চাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা, নেতৃত্বে সাজ্জাদ-শাফায়াত
বোয়িং ও হানিওয়েলের বিরুদ্ধে নিহতদের পরিবারের মামলা
এয়ার ইন্ডিয়া দুর্ঘটনাবোয়িং ও হানিওয়েলের বিরুদ্ধে নিহতদের পরিবারের মামলা
বাংলাদেশ ক্রিকেটের নতুন অধ্যায়: মুশফিকের শততম টেস্ট পূর্ণতা পাবে মিরপুরে
বাংলাদেশ ক্রিকেটের নতুন অধ্যায়: মুশফিকের শততম টেস্ট পূর্ণতা পাবে মিরপুরে
চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে মার্কিন-বাংলাদেশ যৌথ মহড়া নিয়ে বাসদের বিবৃতি
চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে মার্কিন-বাংলাদেশ যৌথ মহড়া নিয়ে বাসদের বিবৃতি
সর্বাধিক পঠিত
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
জাতিসংঘ অধিবেশনপ্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media