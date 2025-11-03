বগুড়া ৬ আসনে তারেক, ৭-এ খালেদা জিয়া

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য দলের একক প্রার্থী ঘোষণা করছে বিএনপি। প্রাথমিকভাবে ২৩৭ আসনে প্রার্থী দিচ্ছে দলটি। এতে বগুড়া ৬ আসন থেকে তারেক রহমান এবং বগুড়া ৭ আসন থেকে খালেদা জিয়াকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
মির্জা ফখরুল বলেন, ‘এটা সম্ভাব্য তালিকা। ২২৫টি আসনে তালিকা করেছি আমরা। এরপরও এসব তালিকায় পরিবর্তন আসতে পারে। তবে এই সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা সবচেয়ে অ্যাপ্রোপিয়েট ধরে নিতে হবে।’