X
সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বগুড়া ৬ আসনে তারেক, ৭-এ খালেদা জিয়া

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:৫৮আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৫
খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান (ফাইল ছবি)

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য দলের একক প্রার্থী ঘোষণা করছে বিএনপি। প্রাথমিকভাবে ২৩৭ আসনে প্রার্থী দিচ্ছে দলটি। এতে বগুড়া ৬ আসন থেকে তারেক রহমান এবং বগুড়া ৭ আসন থেকে খালেদা জিয়াকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘এটা সম্ভাব্য তালিকা। ২২৫টি আসনে তালিকা করেছি আমরা। এরপরও এসব তালিকায় পরিবর্তন আসতে পারে। তবে এই সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা সবচেয়ে অ্যাপ্রোপিয়েট ধরে নিতে হবে।’

/এসটিএস/এমএইচআর/এমওএফ/
বিষয়:
বিএনপিতারেক রহমানত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
সম্পর্কিত
বিএনপির ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা কে কোন আসন পেলেন
বিএনপির মনোনয়ন পেলেন ফজলুর রহমান
নোয়খালীর সব আসনেই প্রার্থী দিয়েছে বিএনপি, মনোনয়ন পেলেন যারা
সর্বশেষ খবর
বিএনপির ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা কে কোন আসন পেলেন
বিএনপির ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা কে কোন আসন পেলেন
মার্কিন নেতৃত্বাধীন আইএসবিরোধী জোটে যোগ দেবে সিরিয়া
মার্কিন নেতৃত্বাধীন আইএসবিরোধী জোটে যোগ দেবে সিরিয়া
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় বসতে তাড়া নেই ইরানের
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় বসতে তাড়া নেই ইরানের
রাতে কখন কী খাবেন?
রাতে কখন কী খাবেন?
সর্বাধিক পঠিত
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
‘হামজার বাংলাদেশের বিপক্ষে লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে আছি’
‘হামজার বাংলাদেশের বিপক্ষে লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে আছি’
‘শাপলা কলি’ পেয়ে ফেসবুকে এনসিপি নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস
‘শাপলা কলি’ পেয়ে ফেসবুকে এনসিপি নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media