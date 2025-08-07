X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
‘জুলাই ঘোষণাপত্রে নির্দিষ্ট দলের চেতনা প্রকাশ পাওয়ার গুঞ্জন উঠেছে’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৬আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৬
বক্তব্য দিচ্ছেন মিয়া গোলাম পরওয়ার

জুলাই ঘোষণাপত্রে একটি নির্দিষ্ট দলের চিন্তা চেতনা প্রকাশ পেয়েছে বলে রাজনীতির ময়দানে গুঞ্জন উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এই মন্তব্য করেন তিনি।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘জুলাই ঘোষণাপত্রে ইসলামপন্থিদের অবদান মূল্যায়িত হয়নি। প্রধান উপদেষ্টার জুলাই ঘোষণাপত্র অসম্পূর্ণ।’

নির্বাচনের সময় ঘোষণাকে ইতিবাচক উল্লেখ করলেও প্রয়োজনীয় সংস্কার ছাড়া নির্বাচন দিলে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করা হবে বলে মন্তব্য করেন জামায়াতের এই শীর্ষ নেতা।

তিনি বলেন, ‘বিদ্যমান ব্যবস্থায় নির্বাচন হলে নতুন ফ্যাসিবাদের জন্ম হবে। নির্দলীয় সরকারের সময়েই জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দিয়ে সেই আলোকে জাতীয় নির্বাচন দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।’

বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীজুলাই ঘোষণাপত্র
