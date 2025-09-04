X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
ক্ষমতার পালাবদলের জন্য জুলাই বিপ্লব হয়নি: জামায়াত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪৬আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪৬
মোহাম্মদপুর থানা জামায়াত মানববন্ধন

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা-১৩ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মোবারক হোসাইন বলেছেন, শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য দেশে যেনতেনভাবে নির্বাচনের জিগির তোলা হচ্ছে। অথচ একটি গোষ্ঠী সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলছেন না। কিন্তু জুলাই বিপ্লব শুধু একটি নির্বাচন বা ক্ষমতার পালাবদলের জন্য হয়নি।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর মোহাম্মদপুর বেড়িবাঁধ মোড়ে এক মানববন্ধনে তিনি এ কথা বলেন। মোহাম্মদপুর-বছিলা সড়ক সংস্কারের দাবিতে মোহাম্মদপুর থানা জামায়াত ওই মানববন্ধনের আয়োজন করে। 

মোবারক হোসাইন বলেন, জুলাই সনদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, গণহত্যার বিচার দৃশ্যমান হওয়ার পর পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হতে হবে। এসব দাবি এখন রীতিমত গণদাবিতে পরিণত হয়েছে। গণদাবি আদায়ের লক্ষ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তিনি।

মানববন্ধন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক ও থানা জামায়াতের সেক্রেটারি মো. রবিউল ইসলাম রুবেলের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে আরও ছিলেন– ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী আলী আহমেদ মজুমদার, থানা শুরা ও কর্মপরিষদ সদস্য মো. রুহুল আমীন, আশরাফুল আলম, সাইফুর রহমান, আবুল কালাম আজাদ, শাহাবুদ্দিন মিজান ও মারুফ বিল্লাহ প্রমুখ।

জামায়াতে ইসলামীজুলাই বিপ্লব
