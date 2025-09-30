X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
১ থেকে ১২ অক্টোবর কর্মসূচি দিয়েছে জামায়াত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২৫আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২৫
সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীর নেতারা

দলীয় দাবির পক্ষে জনমত গঠনের জন্য আগামী ১ থেকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। দলটি আগামী ১ থেকে  ৯ অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশে গণসংযোগ ডেকেছে। 

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টায় মগবাজার আল-ফালাহ মিলনায়তনে জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনসহ ৫-দফা দাবিতে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণার লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামী এক সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে। 

কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়েরের সঞ্চালনায় সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।

তিনি জানান, ১০ অক্টোবর রাজধানীসহ সব বিভাগীয় শহরে গণমিছিল এবং ১২ অক্টোবর সারা দেশে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেবে জামায়াত। 

এ সময় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এএইচএম হামিদুর রহমান আজাদ, মাওলানা আবদুল হালিম, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইন, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর নূরুল ইসলাম বুলবুল উপস্থিত ছিলেন।

/এসটিএস/আরআইজে/
বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীকর্মসূচি
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
