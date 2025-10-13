X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ইসির সঙ্গে বৈঠকে বসেছে জামায়াত প্রতিনিধি দল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৬আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২১
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর চার সদস্যের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে ইসি/বাংলা ট্রিবিউন

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সঙ্গে বৈঠকে বসেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর চার সদস্যের প্রতিনিধি দল।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে বেলা ১২টার পর এই বৈঠক শুরু হয়।

আগামী ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটের সার্বিক প্রস্তুতিসহ জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশনের সঙ্গে দলের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নানা সুপারিশও ইসির আলোচনায় উঠে আসবে বলে জানা যায়।

জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ মো. আব্দুল্লাহ তাহেরের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ, অ্যাডভোকেট জসিম উদ্দিন সরকার, মতিউর রহমান আকন্দ বৈঠকে অংশ নেন।

জামায়াত নেতা ও বাংলাদেশ ল'ইয়ার্স কাউন্সিলের সভাপতি অ্যাডভোকেট জসিম উদ্দিন সরকার বলেন, ‘সামনে নির্বাচন রয়েছে। সার্বিক প্রস্তুতির বিষয় তো এই বৈঠকে আলোচনা হবে। বৈঠক শেষে ব্রিফিং করা হবে।’

উল্লেখ্য, আগামী বছর রোজার আগে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন হবে। চলছে ডিসেম্বরে তফসিল ঘোষণার প্রস্তুতি। ইতোমধ্যে জুলাই সনদ নিয়ে গণভোট আয়োজন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও ঐকমত্য হয়েছে।

এদিকে সংসদ নির্বাচনের দিন একসঙ্গে গণভোট করার প্রস্তাবনাও যেমন রয়েছে, তেমনি জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোটেরও প্রস্তাব রয়েছে। তবে গণভোট কবে হবে তা সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে। আবার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে চলতি মাসে রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনার কথা রয়েছে।

/এএজে/এমএইচআর/
বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীনির্বাচন কমিশনত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
সম্পর্কিত
ইসির নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতি, অফিস সহকারী বরখাস্ত
সাইনবোর্ড ছাড়া কিছুই নেই, তবু নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা
১০ দলের কার্যক্রম অধিকতর তদন্তের নির্দেশ ইসির
সর্বশেষ খবর
টাঙ্গাইলকে ঢাকা বিভাগেই রাখার দাবিতে যমুনা সেতু মহাসড়ক অবরোধ
টাঙ্গাইলকে ঢাকা বিভাগেই রাখার দাবিতে যমুনা সেতু মহাসড়ক অবরোধ
গাজা পরিদর্শন করতে চান ট্রাম্প
গাজা পরিদর্শন করতে চান ট্রাম্প
মনিষের পার্টিতে নেমে এলো বলিউডের সব তারা
মনিষের পার্টিতে নেমে এলো বলিউডের সব তারা
সচিবালয়ের সামনে মুখোমুখি অবস্থানে ‘আমরা জুলাই যোদ্ধা’-পুলিশ
সচিবালয়ের সামনে মুখোমুখি অবস্থানে ‘আমরা জুলাই যোদ্ধা’-পুলিশ
সর্বাধিক পঠিত
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
ভারত সফরে যৌথ বিবৃতি নিয়ে আফগান দূতকে তলব করলো পাকিস্তান
ভারত সফরে যৌথ বিবৃতি নিয়ে আফগান দূতকে তলব করলো পাকিস্তান
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
‘চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে, খেলতে দেওয়া হবে না’
‘চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে, খেলতে দেওয়া হবে না’
রাজধানীর তিন স্থানে বিক্ষোভ-অবস্থান, তীব্র যানজট
রাজধানীর তিন স্থানে বিক্ষোভ-অবস্থান, তীব্র যানজট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media