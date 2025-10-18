তোফায়েল আহমেদের বাসভবনে জামায়াতের আমির

সদ্য প্রয়াত স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদের উত্তরার বাসভবনে গেছেন বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকালে সেখানে তিনি ড. তোফায়েল আহমেদের স্মৃতিবিজড়িত লাইব্রেরি ও পড়ার কক্ষে খানিকটা সময় কাটান।
এ সময় তিনি ড. তোফায়েল আহমেদের সহধর্মিনী মাসুদা আক্তার চৌধুরী, একমাত্র কন্যা সাদিয়া আহমেদ এবং নাতনি সাজফা বিনতে সরওয়ারের খোঁজখবর নেন।
সাত দশকের বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী ড. তোফায়েল আহমেদ অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের প্রধান ছিলেন। তিনি এ সংক্রান্ত সংস্কারের বেশকিছু সুপারিশ রেখে গেছেন, যা তার জীবদ্দশায় মুদ্রিত হয়েছে। ডা. শফিকুর সেই সুপারিশের কপি নেড়েচেড়ে দেখেন।
এ সময় জামায়াত আমিরের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সিলেট প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি সিলেটের প্রতিষ্ঠিত দৈনিক জালালাবাদ’র সম্পাদক সিনিয়র সাংবাদিক মুকতাবিস-উন-নূর এবং সিলেট জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির, সিলেট-২ আসনে (বিশ্বনাথ ও ওসমানীনগর) জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী অধ্যাপক আব্দুল হান্নান।
উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমদ গত ৮ অক্টোবর রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আগের দিন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি।