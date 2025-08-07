আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে নিয়ে সম্মেলন করবে নতুন জাপা

জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান, সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে নিয়ে দশম সম্মেলন করবে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির নতুন অংশ। আগামী শনিবার (৯ আগস্ট) গুলশানের ইমানুয়েল পার্টি সেন্টারে এ সম্মেলন করবে তারা।
এতে সভাপতিত্ব করবেন জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। সম্মেলনে সারা দেশ কাউন্সিলর ও ডেলিগেটস উপস্থিত থাকবেন বলে নিশ্চিত করেছেন এই অংশের মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু।
সম্মেলন উপলক্ষে শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকাল ১১টায় রাজধানীর গুলশানে হাওলাদার টাওয়ারে সংবাদ সম্মেলন করবেন নেতারা।
উল্লেখ্য, জাতীয় পার্টি থেকে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মুজিবুল হকসহ বেশ কয়েকজনকে অব্যাহতি দিয়েছেন দলের চেয়ারম্যান জিএম কাদের।