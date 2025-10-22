X
বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
জাপা সবসময় নির্বাচনে অংশ নিতে প্রস্তুত, আরআরআই প্রতিনিধি দলকে আনিসুল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ অক্টোবর ২০২৫, ১২:২১আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ১২:২১
জাতীয় পার্টির (জাপা) সবসময় নির্বাচনে অংশ নিতে প্রস্তুত রয়েছে। বাংলাদেশ সফররত ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই) প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে এ কথা জানিয়েছে জাপা।

বুধবার (২২ অক্টোবর) সকালে রাজধানীর গুলশানে হোটেল ওয়েস্টিনে জাতীয় পার্টির নেতাদের সঙ্গে আইআরআই প্রতিনিধি দলের বৈঠকে হয়। বৈঠকে নেতৃত্ব দেন জাতীয় পার্টির (একাংশ) চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ।

এ সময় জাতীয় পার্টির প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন– দলটির মহাসচিব এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার, নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক চুন্নু ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত ও প্রেসিডিয়াম সদস্য মাসরুর মওলা।

আইআরআই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন– আইআরআই বোর্ড সদস্য ক্রিস্টোফার ফাসনার এবং সেন্টার ফর এ নিউ আমেরিকান সিকিউরিটির ইন্দো-প্যাসিফিক সিকিউরিটি প্রোগ্রামের সিনিয়র ফেলো লিসা কার্টিস।

আইআরআই প্রতিনিধি দলে আরও ছিলেন– কারিগরি বিশেষজ্ঞ জেসিকা কিগান, আবাসিক প্রোগ্রাম ডিরেক্টর স্টিভ সিমা, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর জেমি স্পাইকারম্যান, প্রচারণা ও পরামর্শদাতা জন ফ্লুহার্টি, পরামর্শক ডারিন বিয়েলেকি, অমিতাভ ঘোষ, সাইদা মুশরেফা জাহান।

বৈঠকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন, বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক ও মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উত্তরণ নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় জাতীয় পার্টির নেতারা, দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, জাতীয় পার্টিকে নির্বিঘ্নে সভা সমাবেশ করার সুযোগ দান জাতীয় নির্বাচনের আগে প্রশাসনকে দলীয় মুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা করেন।

বৈঠকের বিষয় নিয়ে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত মাসরুর মাওলা বলেন, আজ বাংলাদেশের সফররত আইআরআই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আমাদের (জাতীয় পার্টি) বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে আইআরআই প্রতিনিধি দল আমাদের সঙ্গে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ও দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছে।

মাসরুর মওলা জানান, আইআরআই প্রতিনিধি দলের প্রধান জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের কাছে জানতে চেয়েছেন, জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কিনা? জবাবে পার্টির চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ তাদের বলেছেন, জাতীয় পার্টির নির্বাচনমুখী দল। সবসময় নির্বাচন অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত রয়েছে। তবে বর্তমানে দেশে নির্বাচনের স্থিতিশীল পরিবেশ দৃশ্যমান হয়নি।

আইআরআই প্রতিনিধি দলকে আনিসুল ইসলাম জানান, জাতীয় পার্টির অনেক নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। সরকার এখনও সেগুলো প্রত্যাহার করেনি। এছাড়া অনেকের বিরুদ্ধে বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনেও এখনও দলীয় প্রভাব রয়েছে। এছাড়া জাতীয় পার্টি এখনও উন্মুক্ত পরিবেশে সভা সমাবেশ করতে পারছে না। জাতীয় নির্বাচনের আগে এ সব সমস্যার সুরাহা দরকার।

/এসটিএস/আরকে/
বিষয়:
নির্বাচন
