বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
কক্সবাজার ভ্রমণ

গণমাধ্যম ও গোয়েন্দা সংস্থাকে দায়ী করলেন হাসনাত, দলীয় শোকজের সমালোচনা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ আগস্ট ২০২৫, ২১:১৯আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২১:১৯
হাসনাত আবদুল্লাহ (ফাইল ছবি)

দলের পাঁচ শীর্ষ নেতার কক্সবাজার ভ্রমণ নিয়ে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং মিডিয়ার মিথ্যা সংবাদ ও গুজবের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। এ নিয়ে দলীয় শোকজেরও সমালোচনা করেন তিনি।

তিনি বলেন, জুলাই ঘোষণাপত্রে জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেনি। তাই নীরব প্রতিবাদের অংশ হিসেবে তিনিসহ দলের পাঁচ শীর্ষ নেতা কক্সবাজারে ভ্রমণে গেছেন। তার মতে, ঘোষণাপত্র নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শহীদ পরিবার এবং আন্দোলনের কর্মীদের প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দল থেকে দেওয়া শোকজের জবাবে তিনি এমনটি জানিয়েছেন। এনসিপির পক্ষ থেকে দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সালেহ উদ্দিন সিফাত চিঠির বিষয়ে গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।

লিখিত জবাবে হাসনাত বলেন, কক্সবাজার ঘুরতে যাওয়ার পর যা ঘটেছে, তা খুবই দুঃখজনক। বিমানবন্দর থেকে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের ছবি ও ভিডিও করে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা মিডিয়ার হাতে তুলে দিয়েছে। কিছু মিডিয়া সেখানে ক্রাইম মুভির মিউজিকজুড়ে ইচ্ছেমতো মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর অভিযোগসহ সেসব উপস্থাপন করেছে।

এমনকি গুজব ছড়ানো হয়েছে, আমরা পিটার হাসের সঙ্গে গোপন বৈঠকে যাচ্ছি, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করতে। অথচ তিনি তখন বাংলাদেশেই ছিলেন না। এমন কাজ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে চলতে পারে না।

তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার এই প্রবণতা, যেখানে কাউকে টার্গেট করে রাষ্ট্রদ্রোহী বানিয়ে ফেলা যায়, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে চলতে পারে না। গোয়েন্দা সংস্থা ও মিডিয়ার এই সম্মিলিত ‘ডিমোনাইজেশন’ টেকনিক আজকে আমাদের টার্গেট করেছে। ভবিষ্যতে অন্য যে কাউকে করতে পারে। সবচেয়ে আশঙ্কাজনক ব্যাপার হলো— গোয়েন্দা সংস্থা এবং কিছু মিডিয়া এই একই প্যাটার্নে হাসিনার আমলেও বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতাদের নামে প্রোপাগান্ডা ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতো। নতুন বাংলাদেশেও গোয়েন্দা সংস্থা এবং কিছু মিডিয়ার এই পুরনো অপরাধপ্রবণতা আমাকে একইসঙ্গে অবাক এবং ক্ষুব্ধ করে।

হাসনাত বলেন, নারী নেতৃত্বের বিকাশে এমন গুজব খুবই দুঃখজনক। পুরো ঘটনার সবচেয়ে দুঃখজনক ও নিন্দনীয় দিক ছিল— তাসনিম জারার বিরুদ্ধে পরিচালিত নগ্ন ও কুরুচিপূর্ণ স্লাটশেইমিং। শুধুমাত্র একজন নারী হওয়ার কারণে তাসনিম জারাকে ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অশালীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার চালানো হয়। কিছু মিডিয়া চক্রান্তমূলকভাবে তাকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তিকর ও আপত্তিকর শিরোনাম প্রকাশ করতে থাকে। গোয়েন্দা সংস্থা ও কিছু গণমাধ্যমের সমন্বিত এই আক্রমণ একটি নারীকে হেয়প্রতিপন্ন করার সুস্পষ্ট চেষ্টা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ন্যাক্কারজনক আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল— ভবিষ্যতে রাজনীতিতে অংশ নিতে আগ্রহী নারীদের নিরুৎসাহিত করা।

তিনি শোকজ নোটিশ দেওয়ার দলীয় সিদ্ধান্তের বিষয়ে বলেন, জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানে নারীদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। কিন্তু অভ্যুত্থানের পরেও, গোয়েন্দা সংস্থা ও কিছু গণমাধ্যমের যোগসাজশে একজন নারীর বিরুদ্ধে এমন হীন আক্রমণ কোনও অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমি মনে করি, আমাদের দলের উচিত ছিল— এই গোয়েন্দা সংস্থা ও অসৎ মিডিয়ার বিরুদ্ধে দৃঢ় ব্যবস্থা নেওয়া। তার পরিবর্তে দল এমন ভাষায় আমাদের বিরুদ্ধে শোকজ প্রকাশ করেছে, যা মিথ্যা অভিযোগ ও ষড়যন্ত্রতত্ত্বকে উসকে দিয়েছে।

তিনি বলেন,আমি এনসিপির কোনও আইন লঙ্ঘন করিনি। এমন বিধিবহির্ভূত শোকজ দেওয়া এবং অতিউৎসাহী হয়ে তা মিডিয়ায় প্রকাশ করা, কতটুকু রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক হয়েছে, সে বিষয়ে গভীরভাবে ভাববার অনুরোধ করবো।

হাসনাত আব্দুল্লাহজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
