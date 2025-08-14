X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নিবন্ধনের জন্য ইসির বাছাই প্রক্রিয়া নিয়ে নেজামে ইসলাম পার্টির প্রশ্ন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৩৫আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৩৫
বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির লোগো

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) বাছাইয়ে ‘জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি’ এবং বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি (একাংশ) নামে নিবন্ধন দেওয়ার প্রক্রিয়ার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) এক বিবৃতিতে এ প্রতিবাদ জানান বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির আরেক অংশের নেতারা। তারা হলেন—বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির নির্বাহী সভাপতি মাওলানা এ কে এম আশরাফুল হক, মহাসচিব মাওলানা মুমিনুল ইসলাম, সহকারী মহাসচিব মাওলানা যোবায়ের হোসেন নেজামী, সহকারী মহাসচিব মাওলানা সাইফুল ইসলাম ও সংগঠন সচিব মাওলানা আনোয়ার হোসেন আনসারী।

বিবৃতিতে তারা বলেন, ২০২৪-এর জাতীয় নির্বাচনের আগে স্বৈরাচার সরকারের সময়ে সক্রিয় রাজনৈতিক দল বাদ দিয়ে সক্রিয়তা নেই এমন অনেক দলকে নিবন্ধন দিতে দেখা গেছে। বর্তমান নির্বাচন কমিশনও এমন অপকৌশলের পথে হাঁটছে। আমলনামায় কোনও রাজনৈতিক সক্রিয়তা নেই, এমন লোকজনকে নেজামে ইসলাম পার্টির নামে নিবন্ধন বাছাইয়ে উত্তীর্ণ করা হয়েছে।

তারা নির্বাচন কমিশনের বাছাইয়ে তাদের নেতৃত্বাধীন নেজামে ইসলাম পার্টিকে না রেখে ২০২৪-এর ডামি নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী এবং ২০০৮ সালে শেখ হাসিনাকে ‘রাবিয়া বসরী’ উপাধি দেওয়া জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি এবং বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি নামে নিবন্ধন দেওয়ার প্রক্রিয়ার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। উল্লেখ্য, দেশে নেজামে ইসলাম পার্টি নামে কয়েকটি অংশ রাজনীতিতে সক্রিয় রয়েছে।

আরও পড়ুন:

‘জমিয়ত ও নেজামে ইসলাম পার্টি’র নামে নিবন্ধন দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন

/এসটিএস/এমএস/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
উত্তর ভারতে ভারী বৃষ্টি, দিল্লিতে বন্যা ও যানজট, রেড অ্যালার্ট জারি
উত্তর ভারতে ভারী বৃষ্টি, দিল্লিতে বন্যা ও যানজট, রেড অ্যালার্ট জারি
নগদকে পাঠানো চিঠি নিয়ে বিভ্রান্তি: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্পষ্টীকরণ
নগদকে পাঠানো চিঠি নিয়ে বিভ্রান্তি: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্পষ্টীকরণ
এলডিসি থেকে উত্তরণে সময় বাড়ানোর দাবি ব্যবসায়ীদের
এলডিসি থেকে উত্তরণে সময় বাড়ানোর দাবি ব্যবসায়ীদের
নিবন্ধনের জন্য ইসির বাছাই প্রক্রিয়া নিয়ে নেজামে ইসলাম পার্টির প্রশ্ন
নিবন্ধনের জন্য ইসির বাছাই প্রক্রিয়া নিয়ে নেজামে ইসলাম পার্টির প্রশ্ন
সর্বাধিক পঠিত
পুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ওয়্যারলেস বার্তায় সিএমপি কমিশনারপুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
কৃষি খাতকে দখলে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: শঙ্কা ফরিদা আখতারের
কৃষি খাতকে দখলে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: শঙ্কা ফরিদা আখতারের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media