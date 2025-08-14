বিশেষ উদ্দেশ্যে ডাকসুর তফসিল ঘোষণা করেছে প্রশাসন: নাছির উদ্দিন

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির বলেছেন, ছাত্রলীগের অনেক নেতাকর্মীর নাম ডাকসুর ভোটার তালিকায় এসেছে, অথচ তাদের বিচারের মুখোমুখি হওয়ার কথা। তড়িঘড়ি করে বিশেষ উদ্দেশ্যে ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে।
ক্যাম্পাস ও হলে ছাত্ররাজনীতি কীভাবে চলবে তার রূপরেখা প্রণয়নের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকালে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় ও ঢাবি শাখার নেতাদের সঙ্গে উপাচার্যের সভাকক্ষে আলোচনায় বসে প্রশাসন। আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
আলোচনা শেষে ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব বলেন, আজ ভিসিসহ ঢাবি প্রশাসনের সঙ্গে আমাদের বৈঠক হয়। এতে আমরা গুপ্ত রাজনীতি বন্ধের দাবি জানিয়েছি। পরে ভিসি স্যার আমাদের জানিয়েছেন, তারা গুপ্ত রাজনীতির পাঁচটি ক্রাইটেরিয়া নির্ধারণ করেছেন। এর মধ্যে তিনটি বলতে পেরেছেন। আর দুটি বলতে পরেননি।
তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নানা সময়ে মব সৃষ্টি করছে গুপ্ত রাজনীতিতে জড়িতরা। এই গুপ্ত রাজনীতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বৃহস্পতিবার বিকালে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় ও ঢাবি শাখার নেতাদের সঙ্গে ক্যাম্পাস ও হলে রাজনীতি কীভাবে চলবে তার রূপরেখা প্রণয়নের অংশ হিসেবে আলোচনায় বসে প্রশাসন।
সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির বলেন, ছাত্র রাজনীতি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুস্পষ্ট অবস্থান জানতে চেয়েছি আমরা। প্রায় দেড়শ’ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর নাম ভোটার তালিকায় এসেছে। ছাত্রদলের হল কমিটিতে থাকা নারীদের নানাভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে, ভয় দেখানো হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ফেসবুক গ্রুপে ছাত্রদলের নামে বিষেদগার করা হচ্ছে।