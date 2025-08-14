X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিশেষ উদ্দেশ্যে ডাকসুর তফসিল ঘোষণা করেছে প্রশাসন: নাছির উদ্দিন

ঢাবি প্রতিনিধি
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৯আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৯
কথা বলছেন নাছির উদ্দিন নাছির

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির বলেছেন, ছাত্রলীগের অনেক নেতাকর্মীর নাম ডাকসুর ভোটার তালিকায় এসেছে, অথচ তাদের বিচারের মুখোমুখি হওয়ার কথা। তড়িঘড়ি করে বিশেষ উদ্দেশ্যে ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে।

ক্যাম্পাস ও হলে ছাত্ররাজনীতি কীভাবে চলবে তার রূপরেখা প্রণয়নের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকালে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় ও ঢাবি শাখার নেতাদের সঙ্গে উপাচার্যের সভাকক্ষে আলোচনায় বসে প্রশাসন। আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

আলোচনা শেষে ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব বলেন, আজ ভিসিসহ ঢাবি প্রশাসনের সঙ্গে আমাদের বৈঠক হয়। এতে আমরা গুপ্ত রাজনীতি বন্ধের দাবি জানিয়েছি। পরে ভিসি স্যার আমাদের জানিয়েছেন, তারা গুপ্ত রাজনীতির পাঁচটি ক্রাইটেরিয়া নির্ধারণ করেছেন। এর মধ্যে তিনটি বলতে পেরেছেন। আর দুটি বলতে পরেননি।

তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নানা সময়ে মব সৃষ্টি করছে গুপ্ত রাজনীতিতে জড়িতরা। এই গুপ্ত রাজনীতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বৃহস্পতিবার বিকালে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় ও ঢাবি শাখার নেতাদের সঙ্গে ক্যাম্পাস ও হলে রাজনীতি কীভাবে চলবে তার রূপরেখা প্রণয়নের অংশ হিসেবে আলোচনায় বসে প্রশাসন।

সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির বলেন, ছাত্র রাজনীতি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুস্পষ্ট অবস্থান জানতে চেয়েছি আমরা। প্রায় দেড়শ’ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর নাম ভোটার তালিকায় এসেছে। ছাত্রদলের হল কমিটিতে থাকা নারীদের নানাভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে, ভয় দেখানো হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ফেসবুক গ্রুপে ছাত্রদলের নামে বিষেদগার করা হচ্ছে।

/আরকে/
বিষয়:
ডাকসুছাত্রদল
সম্পর্কিত
ছাত্রদল নেতাকর্মীর পিটুনিতে আহত অটোরিকশাচালকের মৃত্যু, ৩ জন বহিষ্কার
ডাকসু নির্বাচন: দ্বিতীয় দিনে মনোনয়ন ফরম নিলেন ১৩ প্রার্থী
ডাকসু নির্বাচন: প্রথম দিনে মনোনয়নপত্র নিলেন ৭ জন
সর্বশেষ খবর
পাবলিক ফিগার হলেও আমিও একজন মানুষ, আমারও পারিবারিক সমস্যা থাকতে পারে: হৃদয় 
পাবলিক ফিগার হলেও আমিও একজন মানুষ, আমারও পারিবারিক সমস্যা থাকতে পারে: হৃদয় 
জম্মু ও কাশ্মীরের চাশোতিতে প্রবল বৃষ্টিপাত, পাহাড়ি ঢলে ১০ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা
জম্মু ও কাশ্মীরের চাশোতিতে প্রবল বৃষ্টিপাত, পাহাড়ি ঢলে ১০ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা
নেত্রকোনায় দেয়াল ধসে তিন নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু
নেত্রকোনায় দেয়াল ধসে তিন নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু
জাতীয় নারী হ্যান্ডবলে এসএ গেমস নিয়ে স্বপ্ন
জাতীয় নারী হ্যান্ডবলে এসএ গেমস নিয়ে স্বপ্ন
সর্বাধিক পঠিত
পুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ওয়্যারলেস বার্তায় সিএমপি কমিশনারপুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media