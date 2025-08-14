X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভারত, আ.লীগ ও জামায়াত দেশের মূল শত্রু: মুক্তিযোদ্ধা দল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৬আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৬
জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সংবাদ সম্মেলন

ভারত, আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামীকে দেশের মূল শক্র বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ইশতিয়াক আজিজ উলফাত। তিনি বলেন, এই দেশের তিনটি পক্ষ মূল শত্রু। প্রথমটি হলো ভারত, তারপর আওয়ামী লীগ এবং জামায়াতে ইসলামী। তারা সুযোগ পেলে যে কারও কাঁধে ভর করে। তাদের থেকে আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে কেন্দ্র করে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল।

তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামী দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তারা স্বাধীন দেশ চায়নি। মা-বোনদের পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে, তাদের এখন কত বড় গলা। তাদের কথা আপনারা ভুলবেন না।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, টাকার বিনিময়ে দেশের প্রায় অর্ধশত জেলায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমিটি দেওয়া হয়েছে। এসব কমিটিতে স্থান পেয়েছে আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সদস্য ও ভুয়া মুক্তিযোদ্ধারা।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অ্যাডহক কমিটি গঠনেও অনিয়মের অভিযোগ তুলে সংগঠনটির তিনি বলেন, এই কমিটি গঠনের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের কোনও মতামত নেওয়া হয়নি। এই কমিটিই দেশজুড়ে অর্থের বিনিময়ে মুক্তিযোদ্ধা কমিটি দিচ্ছে।

 

/এসএ/এপিএইচ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
কৃষিজমিতে পড়ে ছিল যুবকের লাশ, পুলিশ বলছে হত্যা
কৃষিজমিতে পড়ে ছিল যুবকের লাশ, পুলিশ বলছে হত্যা
শহর সবুজায়নের কাজে সবরকম সহযোগিতা করবে ডিএনসিসি
শহর সবুজায়নের কাজে সবরকম সহযোগিতা করবে ডিএনসিসি
জামিন পেলেন প্রিন্স মামুন
জামিন পেলেন প্রিন্স মামুন
ভারতের ওপর আরও শুল্কের হুঁশিয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের
ভারতের ওপর আরও শুল্কের হুঁশিয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের
সর্বাধিক পঠিত
পুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ওয়্যারলেস বার্তায় সিএমপি কমিশনারপুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন
বিএনপি নেতা ইশরাকের বিরুদ্ধে অপুকে অপহরণের অভিযোগ
বিএনপি নেতা ইশরাকের বিরুদ্ধে অপুকে অপহরণের অভিযোগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media