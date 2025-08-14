ভারত, আ.লীগ ও জামায়াত দেশের মূল শত্রু: মুক্তিযোদ্ধা দল

ভারত, আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামীকে দেশের মূল শক্র বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ইশতিয়াক আজিজ উলফাত। তিনি বলেন, এই দেশের তিনটি পক্ষ মূল শত্রু। প্রথমটি হলো ভারত, তারপর আওয়ামী লীগ এবং জামায়াতে ইসলামী। তারা সুযোগ পেলে যে কারও কাঁধে ভর করে। তাদের থেকে আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে কেন্দ্র করে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল।
তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামী দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তারা স্বাধীন দেশ চায়নি। মা-বোনদের পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে, তাদের এখন কত বড় গলা। তাদের কথা আপনারা ভুলবেন না।
তিনি অভিযোগ করে বলেন, টাকার বিনিময়ে দেশের প্রায় অর্ধশত জেলায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমিটি দেওয়া হয়েছে। এসব কমিটিতে স্থান পেয়েছে আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সদস্য ও ভুয়া মুক্তিযোদ্ধারা।
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অ্যাডহক কমিটি গঠনেও অনিয়মের অভিযোগ তুলে সংগঠনটির তিনি বলেন, এই কমিটি গঠনের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের কোনও মতামত নেওয়া হয়নি। এই কমিটিই দেশজুড়ে অর্থের বিনিময়ে মুক্তিযোদ্ধা কমিটি দিচ্ছে।