X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ দূতদের শরণাপন্ন আ. লীগ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫৩আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ২২:২১
ডাউটি স্ট্রিট চেম্বার্সের বিবৃতি

সারা বিশ্বে ‘গণতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক অর্ডার’ প্রসারের জন্য জাতিসংঘের যে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ আছেন এবং অন্য যে ‘স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার’ বা বিশেষ দূতরা আছেন– তাদের কাছে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে জরুরি পদক্ষেপ চেয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন শেখ হাসিনার নিযুক্ত আন্তর্জাতিক আইনজীবীরা।

লন্ডনের আইনি পরামর্শদাতা সংস্থা ‘ডাউটি স্ট্রিট চেম্বার্স’-এর পক্ষ থেকে ৮ অগাস্ট (শুক্রবার) জারি করা এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

আরও জানানো হয়েছে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার তরফে এ আবেদনটি পেশ করেছেন সংস্থার দু’জন সিনিয়র আইনজীবী স্টিভেন পাওয়েলস কেসি ও অ্যালেক্স টিনসলে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা ‘মৌলিক মানবাধিকারের লঙ্ঘন’ এবং সে কারণেই জাতিসংঘের উচিত বাংলাদেশ সরকারের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।

ডাউটি স্ট্রিট চেম্বার্সের বিবৃতি

মাসতিনেক আগেই বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার একটি নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ নেতাদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত ওই রাজনৈতিক দলটির সব কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। এর ফলে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণের পথও কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে।  কারণ এত তাড়াতাড়ি সেই বিচারপর্ব শেষ হবে এমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

অন্তর্বর্তী সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দল হিসেবে আওয়ামী লীগ আন্তর্জাতিক স্তরে এই প্রথম কোনও পদক্ষেপ নিলো।       

প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অর্ডার প্রসারে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞর পদে আছেন জর্জ কাট্রোগ্যালোস, যিনি গ্রিসের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রীও বটে। তিনি মানবাধিকার, তুলনামূলক সাংবিধানিক আইন, গণতন্ত্র ও সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রেও একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুপরিচিত।

ডাউটি স্ট্রিট চেম্বার্স তার কাছে আবেদন জমা দেওয়ার কথা বললেও কাট্রোগ্যালোসের কার্যালয় থেকে অবশ্য সেটির প্রাপ্তি স্বীকার করে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

জর্জ কাট্রোগ্যালোস

জর্জ কাট্রোগ্যালোস

এদিকে শেখ হাসিনার নিযুক্ত আইনজীবীরা যুক্তি দিচ্ছেন– আওয়ামী লীগ ‘এখনও বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক শক্তি’, অথচ অন্তর্বর্তী সরকার সব ধরনের নির্বাচনে তাদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে— যা পরিষ্কার মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচন করার কথা জানালেও ‘সেটা আদৌ তখন হয় কিনা’– সেটাও দেখার বিষয় বলে মন্তব্য করেছে ডাউটি স্ট্রিট চেম্বার্স।

জর্জ কাট্রোগ্যালোস-সহ জাতিসংঘের অন্য বিশেষ দূতদের কাছে তারা আবেদন জানিয়েছেন—

১) বাংলাদেশে যত দ্রুত সম্ভব একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন আয়োজনে তারা যেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

২) আওয়ামী লীগের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা যাতে তুলে নেওয়া হয়।

৩) পরবর্তী নির্বাচন যখনই হোক, আওয়ামী লীগ যেন তাতে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে, সেটা যাতে নিশ্চিত করা হয়।

তবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, জাতিসংঘের নিযুক্ত এই বিশেষজ্ঞ বা ‘স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ারদের’ কোনও দেশের সরকারকে কোনও নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা নেই।

কিন্তু তারা যখন কোনও দেশের ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ ইস্যু উত্থাপন করেন, তখন সেটির ব্যাপারে সেই সরকারের ওপর অবশ্যই চাপ তৈরি হয় এবং আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টিতেও তা সাহায্য করে। আওয়ামী লীগও ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই এই আন্তর্জাতিক আইনজীবীদের নিয়োগ করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।   

/এপিএইচ/
বিষয়:
আওয়ামী লীগজাতিসংঘ
সম্পর্কিত
১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, পুলিশ বলছে জানে না
গাজায় ‘ত্রাণকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার’ বন্ধ করতে ইসরায়েলকে মানবিক সংস্থাগুলোর আহ্বান
আ.লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের আরও ১৩ নেতাকর্মী গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
১২ ঘণ্টায় উত্তরাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে
দুই নদীর পানি বিপদসীমার ওপরে১২ ঘণ্টায় উত্তরাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে
গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যাকাণ্ডের পর এবার একই স্থানে শরবত বিক্রেতাকে ছুরিকাঘাত
গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যাকাণ্ডের পর এবার একই স্থানে শরবত বিক্রেতাকে ছুরিকাঘাত
১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, পুলিশ বলছে জানে না
১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, পুলিশ বলছে জানে না
সর্বাধিক পঠিত
পুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ওয়্যারলেস বার্তায় সিএমপি কমিশনারপুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
বিএনপি নেতা ইশরাকের বিরুদ্ধে অপুকে অপহরণের অভিযোগ
বিএনপি নেতা ইশরাকের বিরুদ্ধে অপুকে অপহরণের অভিযোগ
৪ কোটি টাকা চাঁদাবাজি, বিএনপি নেতা জনি গ্রেফতার
৪ কোটি টাকা চাঁদাবাজি, বিএনপি নেতা জনি গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media