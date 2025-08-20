ডাকসু নির্বাচন: ছাত্রদলের প্যানেলে নেতৃত্ব দেবেন আবিদ-হামিম-মায়েদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের জন্য পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। বুধবার (২০ আগস্ট) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে প্যানেল ঘোষণা করেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব। এর আগে ছাত্রদল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে প্যানেল নিয়ে দীর্ঘ সময় মিটিং করে।
ডাকসু নির্বাচনে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে প্রার্থী হয়েছেন আবিদুল ইসলাম খান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে লড়বেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি জসীমউদদীন হল শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক তানভীর বারী হামিম। সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে প্রার্থী হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হল শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক তানভীর আল হাদী মায়েদ।
এছাড়া অন্যান্য পদে লড়বেন– মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক পদে আরিফুল ইসলাম; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক পদে এহসানুল ইসলাম; কমনরুম, পাঠকক্ষ ও ক্যাফেটেরিয়া বিষয়ক সম্পাদক পদে চেমন ফারিয়া ইসলাম মেঘলা; আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে মো. মেহেদী হাসান; সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক পদে আবু হায়াত মো. জুলফিকার জিসান; গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক পদ ১৫ জুলাইয়ে আহত সানজিদা আহমেদ তন্বীর সম্মানে খালি থাকবে।
ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক পদে চিম চিম্যা চাকমা; ছাত্র পরিবহন বিষয়ক সম্পাদক পদে মো. সাইফ উল্লাহ্ সাইফ; সমাজসেবা সম্পাদক পদে সৈয়দ ইমাম হাসান অনিক; ক্যারিয়ার উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক পদে মো. আরকানুল ইসলাম রূপক; স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক পদে আনোয়ার হোসাইন; মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক পদে সম্পাদক মো. মেহেদী হাসান মুন্না লড়বেন।
সদস্য পদে থাকবেন– মো. জারিফ রহমান; মাহমুদুল হাসান; নাহিদ হাসান; মো. হাসিবুর রহমান সাকিব; মো. শামীম রানা; ইয়াসিন আরাফাত আলিফ; মুনইম হাসান অরূপ; রঞ্জন রায়; সোয়াইব ইসলাম ওমি; মেহেরুন্নেসা কেয়া; ইবনু আহমেদ; সামসুল হক আনান; নিত্যানন্দ পাল।
প্যানেল ঘোষণার আগে রাকিবুল ইসলাম রাকিব বলেন, ছাত্রদল কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আমরা এ প্যানেল নির্বাচন করেছি। এ সময় ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের যেসব শিক্ষক এখনও বহাল রয়েছেন তাদের বিচারের আওতায় আনতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে দাবি জানান তারা।