শুক্রবার মালয়েশিয়া সফরে যাচ্ছেন নাহিদ ইসলাম

ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স মালয়েশিয়া চ্যাপ্টারের আমন্ত্রণে শুক্রবার (২২ আগস্ট) মালয়েশিয়া যাচ্ছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। আগামী ২৪ আগস্ট পর্যন্ত তিনি দেশটিতে অবস্থান করবেন।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব ও মিডিয়া সেল সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
তিন দিনের এ সফরে নাহিদ প্রবাসী বাংলাদেশি, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী এবং বিভিন্ন পেশাজীবীর সঙ্গে মতবিনিময় ও নৈশভোজে অংশগ্রহণ করবেন। এ সময় বাংলাদেশ হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাতের কথা রয়েছে তার।
এছাড়া মালয়েশিয়া প্রবাসী রাজনীতিবিদ, জুলাই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী, শিক্ষার্থীসহ প্রবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন তিনি। এতে জুলাই আন্দোলন পরবর্তী বাংলাদেশের রাষ্ট্রগঠনে প্রবাসীদেরকে আরও কীভাবে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা যায় এবং জুলাই আন্দোলনে প্রবাসীদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করবেন নাহিদ। আগামী ২৫ আগস্ট তার দেশে ফেরার কথা রয়েছে।