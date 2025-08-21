X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শুক্রবার মালয়েশিয়া সফরে যাচ্ছেন নাহিদ ইসলাম

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০০আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০০
নাহিদ ইসলাম (ফাইল ফটো)

ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স মালয়েশিয়া চ্যাপ্টারের আমন্ত্রণে শুক্রবার (২২ আগস্ট) মালয়েশিয়া যাচ্ছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি)  আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। আগামী ২৪ আগস্ট পর্যন্ত তিনি দেশটিতে অবস্থান করবেন।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব ও মিডিয়া সেল সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

তিন দিনের এ সফরে নাহিদ প্রবাসী বাংলাদেশি, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী এবং বিভিন্ন পেশাজীবীর সঙ্গে মতবিনিময় ও নৈশভোজে অংশগ্রহণ করবেন। এ সময় বাংলাদেশ হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাতের কথা রয়েছে তার।

এছাড়া মালয়েশিয়া প্রবাসী রাজনীতিবিদ, জুলাই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী, শিক্ষার্থীসহ প্রবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন তিনি। এতে জুলাই আন্দোলন পরবর্তী বাংলাদেশের রাষ্ট্রগঠনে প্রবাসীদেরকে আরও কীভাবে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা যায় এবং জুলাই আন্দোলনে প্রবাসীদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করবেন নাহিদ। আগামী ২৫ আগস্ট তার দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

 

/এমকে/এপিএইচ/
বিষয়:
নাহিদ ইসলামজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
সম্পর্কিত
শেরপুরের নকলায় একযোগে এনসিপির ১৫ নেতার পদত্যাগ
নদীভাঙন রোধে জিও ব্যাগে ফেলে এনসিপির ‘প্রতীকী প্রতিবাদ’
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
সর্বশেষ খবর
ভারতে কর্মী সংকটে হুমকির মুখে বিমান নিরাপত্তা
ভারতে কর্মী সংকটে হুমকির মুখে বিমান নিরাপত্তা
পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে কয়েক বছর লেগে যাবে: প্রেস সচিব
পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে কয়েক বছর লেগে যাবে: প্রেস সচিব
রানী হামিদের হাত থেকে পুরস্কার নিলেন চ্যাম্পিয়ন পরাগ
রানী হামিদের হাত থেকে পুরস্কার নিলেন চ্যাম্পিয়ন পরাগ
‘এনবিআরের দুই বিভাগের প্রধান যেকোনও ক্যাডার থেকে পদায়ন হবে’ 
‘এনবিআরের দুই বিভাগের প্রধান যেকোনও ক্যাডার থেকে পদায়ন হবে’ 
সর্বাধিক পঠিত
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media