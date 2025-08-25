X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সংস্কারবিহীন নির্বাচনে যাবে না এনসিপি: নাহিদ ইসলাম

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৬আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪০
কথা বলছেন নাহিদ ইসলাম

সংস্কারবিহীন নির্বাচনে না যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, গত এক বছর ধরেই আমরা নতুন সংবিধান প্রণয়ন ও রাষ্ট্র সংস্কারের কথা বলে আসছি। এ দাবি পূরণ না হলে জনগণ জাতীয় নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করবে। তাই জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির মাধ্যমে আমরা আগে গণপরিষদ নির্বাচনে অংশ নিতে চাই।

রবিবার (২৪ আগস্ট) মালয়েশিয়ায় এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্সের আয়োজনে ‘২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থান বীরত্ব গাথা ও বিপ্লব-পরবর্তী বাংলাদেশ গঠনে প্রবাসীদের ভূমিকা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

নাহিদ বলেন, অভ্যুত্থানের স্মৃতি ও আকাঙ্ক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টা চলছে। অভ্যুত্থানের অংশীজনদের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। নতুন বাংলাদেশ গঠন ও সংবিধান প্রণয়নে যারা বাধা হয়ে দাঁড়াবে, জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করবে।

তিনি বলেন, আমরা প্রথম থেকেই নির্বাচনের তারিখ নিয়ে কখনও পক্ষ-বিপক্ষ করিনি। শুধু বলেছি, সংস্কার এবং গণহত্যার বিচারের নিশ্চয়তা দিয়ে যদি ডিসেম্বরেও নির্বাচন হয়, সেটাতেও আমাদের আপত্তি নেই।

এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, সংস্কারটাই আমাদের প্রধান এজেন্ডা। সংস্কারের পরেই আমরা নির্বাচন নিয়ে ভাববো। জনগণের কাছে আমরা যাতে বলতে পারি গণঅভ্যুত্থানের পর দেশের এই পরিবর্তনটা আমরা নিয়ে এসেছি বা জুলাইয়ের ফলে পরিবর্তনটা নিয়ে এসেছি।

এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স মালয়েশিয়ার সভাপতি মোহাম্মদ এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মাদ।

/এমকে/আরকে/
বিষয়:
নির্বাচননাহিদ ইসলামজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
সম্পর্কিত
নির্বাচন এলে তারা ধার্মিক সাজে, ক্ষমতায় গেলে দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানায়: চরমোনাই পীর
ইসিতে মারামারিরুমিন ফারহানাকে আইনের আওতায় আনার দাবি এনসিপি নেতা আতাউল্লাহর
ইসির রিমোট কন্ট্রোল কোথায় আমাদের কাছে সেটা অজ্ঞাত: হাসনাত আব্দুল্লাহ
সর্বশেষ খবর
বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানকে গ্রেফতারের দাবিতে অবস্থান, সতর্ক আইনশৃঙ্খলা বাহিনী
বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানকে গ্রেফতারের দাবিতে অবস্থান, সতর্ক আইনশৃঙ্খলা বাহিনী
সংসদীয় সীমানার শুনানি: বাগেরহাটের আসন ৪টি রাখার দাবি
সংসদীয় সীমানার শুনানি: বাগেরহাটের আসন ৪টি রাখার দাবি
ভারতে গ্রেফতার বাংলাদেশি পুলিশের পরিচয় পাওয়া গেছে
ভারতে গ্রেফতার বাংলাদেশি পুলিশের পরিচয় পাওয়া গেছে
শুঁটকি রান্নায় গন্ধ কমানোর উপায় জেনে নিন
শুঁটকি রান্নায় গন্ধ কমানোর উপায় জেনে নিন
সর্বাধিক পঠিত
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
পিএসসির নতুন তিন সদস্যকে শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি
পিএসসির নতুন তিন সদস্যকে শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি
সমালোচনার মুখে জাহ্নবী বললেন, ‘আমি মালায়ালি নই’
সমালোচনার মুখে জাহ্নবী বললেন, ‘আমি মালায়ালি নই’
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media