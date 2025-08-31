এনসিপির ৫১ সদস্যের নির্বাহী কাউন্সিল গঠন

৫১ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাহী কাউন্সিল গঠন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। গত ২৬ এপ্রিল দলটির চতুর্থ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম ও সদস্য সচিব আখতার হোসেন আগামী তিন মাসের জন্য এ কাউন্সিলের অনুমোদন দেন।
রবিবার (৩১ আগস্ট) সন্ধ্যায় দলের যুগ্ম সদস্য সচিব (দফতর) সালেহ উদ্দিন সিফাত সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
নির্বাহী কাউন্সিলের অন্য সদস্যরা হলেন– মো. নাহিদ ইসলাম, সামান্তা শারমিন, আরিফুল ইসলাম আদীব, আখতার হোসেন, ডা. তাসনিম জারা, নাহিদা সারওয়ার নিভা, সারজিস আলম, হাসনাত আব্দুল্লাহ, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, আব্দুল হান্নান মাসউদ, নুসরাত তাবাসসুম, মনিরা শারমিন, মাহবুব আলম, সারোয়ার তুষার, ডা. তাজনূভা জাবীন, সুলতান মুহাম্মদ জাকারিয়া, ড. আতিক মুজাহিদ, আশরাফ উদ্দিন মাহদি, অনিক রায়, খালেদ সাইফুল্লাহ, জাবেদ রাসিন, এহতেশাম হক, আব্দুল্লাহ আল আমিন, আরিফ সোহেল, মো. নিজাম উদ্দিন, আকরাম হুসাইন, এস এম সাইফ মুস্তাফিজ, সালেহ উদ্দিন সিফাত, আলাউদ্দীন মোহাম্মদ, মো. ফারহাদ আলম ভূঁইয়া, ফরিদুল হক, মোহাম্মদ মিরাজ মিয়া, লুৎফর রহমান, মুশফিক উস সালেহীন, ডা. জাহেদুল ইসলাম, জহিরুল ইসলাম মুসা, আবু সাঈদ মোহাম্মদ সুজা উদ্দিন, মীর আরশাদুল হক, ফয়সাল মাহমুদ শান্ত, মশিউর রহমান, তাহসীন রিয়াজ, সাইফুল্লাহ হায়দার, আলী নাসের, আতাউল্লাহ, মাহমুদা আলম মিতু, এস এম শাহরিয়ার, ডা. মো. আব্দুল আহাদ, তারিকুল ইসলাম, দিলশানা পারুল, কৈলাশ চন্দ্র রবিদাস ও মো. রাসেল আহমেদ।