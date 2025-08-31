ফ্যাসিবাদকে পুনবার্সন করতেই নুরের ওপর হামলা: ডা. ইরান

বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান বলেছেন, ফ্যাসিবাদী অপশক্তিকে পুনর্বাসনের জন্য পরিকল্পিতভাবে জুলাই যোদ্ধাদের ওপর সেনা-পুলিশ হামলা করেছে, যা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে দিয়ে শুরু করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের ভেতরে এবং বাইরে আওয়ামী ফ্যাসিবাদের দোসরা ঘাপটি মেরে বসে আছে।
রবিবার (৩১ আগস্ট) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে নুরুল হক নুরসহ গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশ লেবার পার্টি আয়োজিত সংহতি সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদ বিভিন্নভাবে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। একাত্তরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ফ্যাসিবাদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করলে ছাত্র-জনতা সেটি প্রতিহত করবেই। মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়ে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসনের জন্য জুলাই যোদ্ধাদের পাশাপাশি পুরো জাতিকে গালাগালি করবেন। এটি কাম্য নয়। মেনে নেওয়া যায় না।
ফ্যাসিবাদবিরোধী রাজনৈতিক শক্তির অন্যতম নেতা নুরুল হক নুরের ওপর হামলা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না উল্লেখ করে তিনি সিসিটিভি ফুটেজ এবং গণমাধ্যম কর্মীদের ধারণ করা ভিডিও দেখে অনতিবিলম্বে হামলাকারী আওয়ামী দোসরদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।
বাংলাদেশ ছাত্রমিশন সভাপতি সৈয়দ মো. মিলনের সঞ্চালনায় সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টি (জাফর) মহাসচিব আহসান হাবিব লিংকন, লেবার পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জোহরা খাতুন জুই, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব খন্দকার মিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।